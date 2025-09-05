La Segunda RFEF sube el telón con cuatro equipos asturianos

La Segunda RFEF echa a andar hoy con cuatro equipos asturianos en liza dispuestos a luchar por sus objetivos en un grupo que promete emoción ... hasta el final. El Langreo, Marino de Luanco, Oviedo Vetusta y Lealtad se medirán a conjuntos gallegos, cántabros y castellanoleoneses en una temporada que arranca con un favorito por encima del resto: el Numancia. El histórico equipo soriano, que acumula varios intentos fallidos de ascenso, parte como rival a batir.

El grupo presenta un panorama diverso, con la Gimnástica Segoviana como único recién descendido y hasta siete equipos que llegan desde Tercera. Este equilibrio anticipa una Liga muy abierta, en la que se puede soñar con que los cuatro equipos asturianos pueden mantener la categoría e incluso pelear por metas más ambiciosas.

El Langreo afronta el curso con la continuidad de Pablo Acebal en el banquillo y la base de jugadores como Guerrero, Pablo Pérez y Adri Torre. El club ha trabajado para suplir las bajas con incorporaciones de calidad, como el regreso del delantero Samu Pérez y la llegada del internacional Basilio Rieno. Tras dos temporadas terminando sexto, los de Ganzábal aspiran a dar un paso más y colarse en el 'play off' en un año en el que, además, volverán a disfrutar de la Copa del Rey.

En Luanco, el Marino sigue siendo un fijo en la categoría desde su creación. Con la vuelta de Sergio Sánchez a Miramar y el impulso de haber ganado la Copa RFEF asturiana, afrontan el reto de una nueva permanencia con confianza. El bloque se mantiene, con referentes como Alberto Lora, Dailos Tejera y Guaya, reforzado por jóvenes talentos sub-25, entre ellos el mexicano Tito Leyva, procedente del Llanera. Una vez se consiga la salvación, tocará pensar en cotas más altas.

Los pilares azules

El Oviedo Vetusta llega con la energía de un recién ascendido que arrasó en Tercera. Los de Roberto Aguirre conservaron a dos piezas clave: Joaquín Delgado, máximo goleador la pasada campaña, y Miguel Narváez, portero menos goleado. Además, varios jóvenes que ya han tenido contacto con el primer equipo tendrán protagonismo, como Marco Esteban, Cheli u Omar Falah. El filial carbayón debuta hoy a las 17.30 horas en El Requexón ante la SD Sarriana, escuadra lucense también recién ascendida.

Por su parte, el Lealtad encara el regreso a Segunda RFEF tras un ascenso memorable. Con hasta 12 incorporaciones, el conjunto de Villaviciosa ha reforzado su plantilla sin perder a sus hombres más importantes. La permanencia es el objetivo, aunque el arranque será exigente: reciben en Les Caleyes al Numancia, favorito indiscutible para liderar la tabla, esta tarde a las 18 horas.

Un año más, la cuarta categoría del fútbol nacional será un carrusel de emociones en el que en rara ocasión un equipo mantiene el mismo puesto en la tabla por dos jornadas consecutivas. Un vaivén del que los cuatro asturianos esperan salir indemnes y cumplir todos sus objetivos.