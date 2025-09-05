El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El Langreo afronta el curso con la continuidad de Pablo Acebal en el banquillo. UP LANGREO

La Segunda RFEF sube el telón con cuatro equipos asturianos

Oviedo Vetusta y Lealtad comienzan esta tarde la competición ante Sarriana y Numancia en el cuarto nivel del fútbol español

Samuel Osorio

Gijón

Viernes, 5 de septiembre 2025, 22:01

La Segunda RFEF echa a andar hoy con cuatro equipos asturianos en liza dispuestos a luchar por sus objetivos en un grupo que promete emoción ... hasta el final. El Langreo, Marino de Luanco, Oviedo Vetusta y Lealtad se medirán a conjuntos gallegos, cántabros y castellanoleoneses en una temporada que arranca con un favorito por encima del resto: el Numancia. El histórico equipo soriano, que acumula varios intentos fallidos de ascenso, parte como rival a batir.

