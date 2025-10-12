El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedri, durante el duelo entre España y Georgia. EP
Análisis

Pedri, la batuta de una orquesta bien afinada

El canario sigue siendo la piedra angular de un conjunto rodado que parece inmune a los contratiempos en forma de lesiones

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Domingo, 12 de octubre 2025, 19:10

Comenta

España sigue siendo una orquesta bien afinada, que más allá de los cambios obligados por las ausencias de algunos instrumentos principales y con más o ... menos puntería, como ante Georgia, continúa sonando a las mil maravillas. Buena explicación de esta fiabilidad colectiva reside en el rendimiento de Pedri, la piedra angular de una selección que por fin ha encontrado la mejor versión del centrocampista del Barça desde su emplazamiento en una pareja de mediocentros con la que, a la espera del mejor Rodri, el canario forma una sociedad ilimitada junto a Zubimendi.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la mujer que había sido rescatada por un joven tras precipitarse por el Muelle
  2. 2 Asesinado a tiros en su coche: muere a los 29 años el joven cantante Fede Dorcaz
  3. 3 Atropella a un joven en patinete y se da a la fuga en Gijón
  4. 4 ¿Colocar la bandera de España en el balcón es motivo de multa?
  5. 5

    El ahorro que supone convertir los bajos comerciales en pisos en Oviedo
  6. 6 La Media Maratón de Gijón, de récord en récord
  7. 7 Fallece Alejandro Sierra, histórico propietario de la camisería Sierra de Gijón
  8. 8 «No hay más jabalíes, pero se han ido a donde no se les caza»
  9. 9 Adiós a Diane Keaton, icono de la Nueva York cinematográfica
  10. 10 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Pedri, la batuta de una orquesta bien afinada

Pedri, la batuta de una orquesta bien afinada