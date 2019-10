Eurocopa | Clasificación Reguilón: «Disfruto de cada momento, sin pensar en la opinión de Zidane sobre mí» Sergio Reguilón, durante su comparecencia de este jueves en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. / Efe El lateral sevillista asume con calma su enorme progresión en un año y no le inquieta la Eurocopa, sabedor de que los lesionados Alba y Gayà aún están por delante en la selección IGNACIO TYLKO Madrid Jueves, 10 octubre 2019, 13:56

El madrileño Sergio Reguilón, titular indiscutible para Julen Lopetegui en el Sevilla, disfruta de su primera concentración con la selección absoluta. Podría estrenarse incluso el sábado en Noruega, debido a las bajas por lesión en esta convocatoria de Jordi Alba y José Luis Gayà, y subirse al carro de la Eurocopa, aunque tampoco le quita el sueño. El lateral izquierdo es un ejemplo de que hay vida más allá del Real Madrid, si bien, a diferencia de Dani Ceballos, evitó en su comparecencia entrar en polémicas con el club del que es propiedad, ya que milita como cedido en Nervión.

«Estoy disfrutando de cada momento y cada segundo en la concentración. No pienso en la opinión de Zidane sobre mí, ni en si tendría sitio en este Real Madrid. Son cosas del fútbol y nunca se sabe», analizó Reguilón tras el entrenamiento matinal de la selección española absoluta, este jueves en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Se ausentó de la sesión el centrocampista del Nápoles, Fabián Ruiz a causa de una faringitis que le hace difícil poder ser de la partida en el estadio Ullevaal de Oslo. También está algo renqueante Ceballos, que suele retirarsa un poco antes de que concluyan los entrenamientos por precaución. La Roja aún debe de ejercitarse en sesión vespertina antes de viajar el viernes por la mañana a la capital noruega.

Fabián, ausente por faringitis

Reguilón dice no ser quién para dar consejo a otros jóvenes que duden entre seguir sin apenas jugar en un grande o marcharse en busca de una mayor progresión. «Cada futbolista es un mundo y requiere una circunstancia diferente. Siendo joven, hay que sumar minutos, coger experiencia y competir al máximo nivel. He hecho lo adecuado».

El sevillista observa un ideario «bastante semejante» de Lopetegui y Robert Moreno, el seleccionador nacional. «A los dos les gusta tener el balón y dominar el juego. Robert me ha pedido que aporte aquí lo mismo que hago en el Sevilla», desgranó el rápido zaguero zurdo, forjado en la fábrica Valdebebas.

Confía Reguilón en esta selección joven, pero sin querer añadir más tensión al grupo. «Todo pasa y ha llegado un cambio de ciclo. Intentaremos las nuevas generaciones dar el mismo nivel que otras selecciones». ¿Presión? «Siempre existe al jugar en un gran club o en la selección porque la exigencia es máxima. Es buena para competir a un alto nivel, pero hay que ir poco a poco, sin añadirnos más».

Todo ha sido muy rápido para Reguilón, que debe de tener la cabeza bien amueblada para no equivocarse. «Ha sido un año bastante raro porque he pasado de jugar prácticamente mi primer partido como profesional a estar sentado aquí con la absoluta, y hay que asimilarlo poco a poco. Trabajo día a día para que esto nunca se acabe y me levanto todos los días sabiendo dónde estoy».

Carrera de fondo

¿La Eurocopa? «Al final, la decisión de poder ir o no es cosa del míster. Trabajaré, pero no es algo que me inquiete. Sé que hay jugadores muy top en sus equipos y que esto es una carrera de fondo y todavía soy muy joven».

Se refirió por último a Noruega y Suecia, los dos rivales de los que apenas se ha hablado esta semana en el entorno de la selección pero sí dentro del grupo. «Son dos partidos difíciles en los que queremos sellar el pase para la Eurocopa. El mister nos ha enseñado desde el primer día sus virtudes y defectos y esperamos hacer dos grandes partidos».