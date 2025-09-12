El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El técnico del Sporting Atlético, Samuel Baños. J. M. PARDO
Tercera RFEF

El Sporting Atlético debuta en casa con un derbi ante el Gijón Industrial

Tras una primera jornada de sorpresas, los candidatos buscan sus primeros tres puntos, destacando el duelo Mosconia-Caudal

Samuel Osorio

Gijón

Viernes, 12 de septiembre 2025, 19:42

La segunda jornada de Tercera RFEF abre este sábado, a las 17.30 horas en San José, donde el Llanes recibe al Praviano. Los locales quieren borrar la mala imagen de la remontada sufrida en Lena, mientras que el conjunto de Sergio Inclán llega animado tras el punto sumado ante el Sporting Atlético en la primera fecha. Será el prólogo de un domingo repleto de partidos y con muchos frentes abiertos.

La matinal dominical (12 horas) concentra buena parte del interés. En Mareo, el Sporting Atlético se estrena ante su afición con el objetivo de convertir su campo en un fortín para pelear el ascenso. Los de Samuel Baños empataron en Pravia con un tanto de Álex Oyón y reciben a un Gijón Industrial recién ascendido que cayó 1-3 en su debut, pero que afronta este derbi gijonés con hambre de sorprender.

También a las doce del mediodía, La Cruz acoge un clásico del fútbol regional: el Ceares, tras el meritorio 2-2 en Mieres, busca confirmar sensaciones contra un Tuilla siempre difícil en este escenario. En el Muro de Zaro, el Avilés Stadium quiere dar continuidad a su triunfo inaugural recibiendo a un Covadonga candidato al título, que llega con la fatiga añadida de su cita copera en Galicia y tras empatar frente al Llanera en liga. En Santianes, Colunga y Siero, ambos con empate en la primera jornada, persiguen su primer triunfo. Las Tolvas completará la franja matinal con un Titánico-Lenense: los de Laviana firmaron tablas en su debut, mientras que el equipo lenense, reforzado con las cesiones de Bryan Reyes (Langreo) y Jallow Korka (Ponferradina), llega lanzado tras remontar al Llanes.

Duego de aspirantes

La tarde traerá más emociones. A las 17 horas, Mosconia y Caudal miden fuerzas en Grado en un duelo entre aspirantes que no quieren quedarse sin victorias en dos jornadas. Y, una hora más tarde, se disputan los dos últimos encuentros: el líder L'Entregu recibe a un Navarro que ya estrenó su casillero, y el recién descendido Llanera debuta en el Pepe Quimarán frente a un San Martín muy sólido atrás.

Además, el mercado aún se movió una vez cerrado. El Covadonga incorporó a Guille Thompson, el Titánico a Rodri Álvarez, el Navarro volvió a llamar a filas a Fabrice Ofon tras su paso por Bélgica, y L'Entregu confirmó el regreso de Nacho Brañanova (Unión Comercial).

