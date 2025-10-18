Ofón equilibra en el tramo final un animado derbi avilesino entre el Navarro y el Stadium

Empate en el derbi avilesino disputado ayer en Tabiella entre dos equipos que buscaron la victoria hasta el último instante. Fue un artido entretenido y ... vistoso, con una parte para cada uno. El Navarro fue mejor en el primer acto. Sin dominar, aparte del gol, dispuso de varias ocasiones para aumentar la renta antes del descanso. En el segundo tiempo, el Avilés Stadium mejoró con los cambios y pudo ganar ya que con el marcador a favor y la expulsión del meta local tenía controlado el partido. Sin embargo, una mala salida del portero visitante permitió al Navarro empatar en el tramo final del encuentro y poner las tablas en el marcador.

Navarro Mateo; Javi Álvarez, Sergín (Welli, m.67), Fredo del Río, Luisao (Jandro, m.67), Adrián, Raúl (Iker, m.71), Álvaro, Nuño (Quiro, m.67), Josín y Manu Ameijide (Ofón, m.67). 2 - 2 Avilés Stadium Hugo; Chechu, Edu Guerra (Reichert, m.46), Néstor (Manu, m.46), Noya, Arruñada, Josín (Nelson, m.70), Bryan, Borja (David, m.81), Pelayo, Mario (Kian, m.46). Goles 1-0: m.9, Fredo del Río. 1-1: m.54, Kian. 1-2: m.63, Bryan. 2-2: m.89, Ofón.

Árbitro Carlos Martínez Illescas, de Oviedo. Amonestó a Sergín, Fredo del Río, Luisao, Manu Ameijide y Ofón, todos del bando local. Expulsó al meta local Mateo (m.71) y a Kiro (m.90+5).

Incidencias Unas cuatrocientas personas acudieron al choque en Tabiella.

El Navarro se adelantó al comienzo del encuentro gracias a un córner botado por Javi y en el segundo palo, Fredo del Río marca de cabeza.

El empate llegó en la segunda parte. Bryan se va en velocidad de su marcador y lanza un disparo cruzado que repele el poste. El posterior rechace le llega a Kian que marca de cabeza a placer.

Ampliar El derbi llenó la grada del campo de fútbol de Tabiella. Paloma Ucha

Tomó ventaja el Stadium en el un pase al hueco de Josín a Bryan que, vuelve a marcharse en velocidad, regatea al portero y marca a puerta a vacía.

Con el 1-2 en el marcador, Mateo fue expulsado por tocar con la mano fuera del área un balón. A pesar de la inferioridad el Navarro aprovechó una salida en falso del meta visitante para anotar el 2-2 definitivo, que hizo justicia a los méritos de ambos conjuntos.