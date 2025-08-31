El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los jugadores del Marino de Luanco celebran la Copa Federación sobre el césped, con sus aficionados de fondo. FOTOS: MARIO ROJAS
Marino de Luanco 1-0 Mosconia

Tito Leyva le da al Marino su octava Copa Federación

El mexicano aprovechó un error infantil del Mosconia y le da a los gozoniegos su octavo título copero

Guillermo B.

Grado

Domingo, 31 de agosto 2025, 23:41

El Marino de Luanco refuerza su posición como rey de copas. Los gozoniegos tuvieron controlado el partido de principio a fin y demostraron su condición ... de equipo de superior categoría, en una final igualada en juego, con pocas ocasiones, pero donde el Marino no dio opción a un Mosconia que se quedó con la miel en los labios en su primera final de la Fase Autonómica de la Copa Federación.

