Tito Leyva le da al Marino su octava Copa Federación

El Marino de Luanco refuerza su posición como rey de copas. Los gozoniegos tuvieron controlado el partido de principio a fin y demostraron su condición ... de equipo de superior categoría, en una final igualada en juego, con pocas ocasiones, pero donde el Marino no dio opción a un Mosconia que se quedó con la miel en los labios en su primera final de la Fase Autonómica de la Copa Federación.

La primera parte fue muy disputada, con dominio alterno por fases. Empezó algo mejor el Marino, con mayor control, aunque sin generar peligro sobre el marco rival. La primera intervención de un cancerbero no llegó hasta el minuto 20, con un zurdazo de Basurto, dentro del área –que no iba a portería–, pero que Victor Egboh despejó a córner.

Precisamente un saque de esquina dio lugar al primer y único gol del partido. El Mosconia, con todos sus jugadores a excepción del portero y de Pablo Espina, que sacó a la frontal del área para Cris Muñiz. El control del lateral fue defectuoso y Tito Leyva le robó la cartera, galopando casi 70 metros hasta el área moscona para batir por bajo a Victor Egboh. 1-0. Con el Mosconia dominando, pero sin crear peligro, y un remate desviado de Pelayo Pérez, se llegó al descanso, tras una primera parte igualada y de pocas ocasiones, en la que hubo que lamentar la lesión de Dailos Tejera, con una brecha en la cabeza, tras una disputa con Uche, en la que Sergio Sánchez fue amonestado por pedir tarjeta para el jugador moscón.

Jandrín entró como lateral diestro, al descanso, en lugar de Gonzalo de la Fuente y Uche pasó al eje de la zaga. El Mosconia trató de tener más el balón, pero no logró inquietar a un ordenado Marino. Fueron los gozoniegos los que lo intentaron con un disparo lejano de Fer Somolinos, desde casi sesenta metros, que despejó a córner Victor Egboh.

Buscó Alejandro 'Josmay' más mordiente en ataque con un doble cambio, sustituyendo a sus dos extremos por Isma Fagir y Javi Perera, desplazando a la derecha como falso extremo a Juan Quirós, que se metía en muchas ocasiones como punta, dejando la banda entera para Jandrín.

De ahí al final fue un quiero y no puedo del Mosconia, que tocaba y tocaba sin profundidad, ante un Marino que buscaba la sentencia a la contra. Pudo conseguirla en el minuto 85 con una internada de Tito, que dio el pase de la muerte para Óscar Gago, aunque se anticipó bien Victor Egboh. Hubo tres minutos de añadido en los que el Mosconia colgó balones al área, tras una falta que derivó en un córner, pero sin inquietar a Nel, que tuvo un partido plácido.

El alcalde de Grado, José Luis Trabanco, fue el encargado de entregar la copa de campeón a Guaya, capitán del Marino, que levantó la octava copa del club, y la sexta a nivel individual, en la Fase Autonómica de la Copa Federación. Los gozoniegos participarán ahora en la fase nacional junto al Covadonga y en los próximos días se conocerán los emparejamientos para la primera eliminatoria.