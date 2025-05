Alexander-Arnold deja el Liverpool para fichar por el Real Madrid

Amador Gómez Madrid Lunes, 5 de mayo 2025, 13:37 Comenta Compartir

Trent Alexander-Arnold anunció este lunes que abandonará el Liverpool al final de temporada, después de 20 años en el club de Anfield. El destino del lateral derecho inglés será el Real Madrid, que presentó una oferta al Liverpool por Alexander-Arnold justo antes de que se abriera el mercado de fichajes en enero. Alexander-Arnold se convertirá en jugador madridista con 26 años, después de haber sido campeón de Europa con el club de su vida, en 2019, y dos veces de la Premier, en 2020 y en la presente campaña.

Alexander-Arnold hizo oficial este lunes que no renovará su contrato con el Liverpool que termina el 30 de junio, aunque no confirmó que su futuro inmediato está ligado al Real Madrid, que desea contar ya con él en el Mundial de Clubes que se disputará a partir del 14 de junio en Estados Unidos. Así, el club blanco debería pagar una cantidad simbólica al 'red' para incorporar antes a un futbolista codiciado desde hace tiempo por Florentino Pérez, para una posición en la que se ha echado muy en falta a Dani Carvajal desde la grave lesión de rodilla que el madrileño sufrió el pasado mes de octubre.

«Esta es la decisión más difícil que he tomado en mi vida. Sé que muchos de ustedes se han preguntado por qué o se han sentido frustrados porque aún no he hablado de esto, pero siempre fue mi intención mantener mi enfoque completo en los mejores intereses del equipo, que era asegurar el título número 20», aseguró Alexander-Arnold a través de una vídeo publicado en sus redes sociales.

«Este club ha sido mi vida entera, mi mundo entero, durante 20 años. Desde la Academia hasta ahora, el apoyo y el cariño que he sentido de todos, dentro y fuera del club, me acompañarán para siempre. Les estaré eternamente en deuda. Pero nunca he conocido otra cosa y esta decisión se trata de experimentar un nuevo desafío, salir de mi zona de confort y superarme tanto profesional como personalmente. Lo he dado todo cada día que he estado en este club, y espero que sientan que he devuelto algo a cambio durante mi tiempo aquí», añadió el defensa británico.