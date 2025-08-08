Castropol llega en la recta final del Trofeo EL COMERCIO-ABANCA
Gijón
Viernes, 8 de agosto 2025, 22:29
El Castropol Golf llega en la recta final del XXIXTrofeo EL COMERCIO-ABANCA que, desde primera hora de esta mañana. celebra en sus greens la ... antepenúltima prueba de su fase previa. Ya hay cuarenta de jugadores clasificados para la gran final del torneo, en la que medirán fuerzas la nómina completa de campos homologados de toda la región, a los que hoy se unirán otras cinco golfistas que tratarán de llevar a campo de Tol a conseguir el que está considerado como el título regional oficioso por equipos.
El campeonato que organiza este periódico, en colaboración con Triocar, el Patronato Deportivo Municipal de Gijón y Coral Golf, vuelve a ser uno de los más esperados de la temporada en el recinto de Castropol, que se ha convertido en un referente para la práctica de golf en el Occidente asturiano.
No séra hasta las cinco y media de esta tarde cuando se conocerán los vencedores del torneo, durante la clausura del campeonato. En el acto también se desvelarán los clasificados para la final del trofeo.
