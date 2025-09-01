Clasificación del Club de Golf La Barganiza (Siero)
Consulta las clasificación hándicap y scratch del Club de Golf La Barganiza así como el equipo clasificado para la gran final
Gijón
Lunes, 1 de septiembre 2025, 01:27
Clasificación Hándicap
1. Javier López 40
2. Fernando Ferreiro 40
3. Marian Fernández 40
4. Rubén Villa 39
5. Emilio Pérez-Moya 39
6. Carlos Castro 39
7. José Álvarez 38
8. Jorge Álvarez 38
9. Luis Yordi 37
10. Juan de la Vega 37
11. Rodrigo Roza 37
12. Álvaro Fernández 37
13. Jaime González 36
14. Javier González 36
15. Guillermo Orejas 36
16. Isabel Martín 36
17. Álvaro Faes 35
18. Alejandro Sol 35
19. Pablo Peláez 35
20. Fernando Serres 35
21. Pablo Folgueras 34
22. Mencía Peláez 34
23. Miguel Ángel Suárez 34
24. Marian Butrón 34
25. Eva del Valle 34
Clasificación Scratch
1. Rubén Villa 35
2. Álvaro Faes 34
3. Alejandro Sol 34
4. Pablo Folgueras 34
5. José Álvarez 32
6. Gerardo García 32
7. Luis Yordi 31
8. Pablo Peláez 30
9. Emilio Pérez-Moya 28
10. Fernando Serres 28
11. Daniel Granda 28
12. Diego Salinas 27
13. Carlos Castro 25
14. Juan de la Vega 25
15. Javier González 25
16. Jaime González 25
17. Mencía Peláez 25
18. Ignacio Villaverde 25
19. Jorge Álvarez 23
20. Guillermo Orejas 23
21. Gonzalo Vallina 22
22. Pablo Martínez 22
23. Rodrigo Roza 21
24. Martín Cabal 21
25. Javier López 20
Equipo clasificado
1. Rubén Villa
2. Álvaro Faes
3. Emilio Pérez-Moya
4. Carlos Castro
5. José Álvarez
