Clasificación del Club de Golf La Barganiza (Siero)

Consulta las clasificación hándicap y scratch del Club de Golf La Barganiza así como el equipo clasificado para la gran final

César Sánchez Tessier

Gijón

Lunes, 1 de septiembre 2025, 01:27

Clasificación Hándicap

1. Javier López 40

2. Fernando Ferreiro 40

3. Marian Fernández 40

4. Rubén Villa 39

5. Emilio Pérez-Moya 39

6. Carlos Castro 39

7. José Álvarez 38

8. Jorge Álvarez 38

9. Luis Yordi 37

10. Juan de la Vega 37

11. Rodrigo Roza 37

12. Álvaro Fernández 37

13. Jaime González 36

14. Javier González 36

15. Guillermo Orejas 36

16. Isabel Martín 36

17. Álvaro Faes 35

18. Alejandro Sol 35

19. Pablo Peláez 35

20. Fernando Serres 35

21. Pablo Folgueras 34

22. Mencía Peláez 34

23. Miguel Ángel Suárez 34

24. Marian Butrón 34

25. Eva del Valle 34

Clasificación Scratch

1. Rubén Villa 35

2. Álvaro Faes 34

3. Alejandro Sol 34

4. Pablo Folgueras 34

5. José Álvarez 32

6. Gerardo García 32

7. Luis Yordi 31

8. Pablo Peláez 30

9. Emilio Pérez-Moya 28

10. Fernando Serres 28

11. Daniel Granda 28

12. Diego Salinas 27

13. Carlos Castro 25

14. Juan de la Vega 25

15. Javier González 25

16. Jaime González 25

17. Mencía Peláez 25

18. Ignacio Villaverde 25

19. Jorge Álvarez 23

20. Guillermo Orejas 23

21. Gonzalo Vallina 22

22. Pablo Martínez 22

23. Rodrigo Roza 21

24. Martín Cabal 21

25. Javier López 20

Equipo clasificado

1. Rubén Villa

2. Álvaro Faes

3. Emilio Pérez-Moya

4. Carlos Castro

5. José Álvarez

