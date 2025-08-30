Clasificación del Club de Golf La Rasa de Berbes
Consulta las clasificación hándicap y scratch del Club de Golf La Rasa de Berbes así como el equipo clasificado para la gran final
Gijón
Sábado, 30 de agosto 2025, 10:16
Clasificación Hándicap
1. Ramón Díaz 46
2. Juan Luis Hernanz 43
3. José Vicente Santa Cruz 42
4. Salvador Somoano 41
5. Noel Costoya 41
6. Juan Manuel Vidal 41
7. Fernando Sanmartín 40
8. Marina Fernández 40
Clasificación Scratch
1. Rafael Cruz 35
2. Juan Cueto 33
3. Fernando Sanmartín 32
4. Juan Vigón 30
5. Javier Larrinaga 29
Equipo clasificado
1. Juan Cueto
2. Juan Vigón
3. Juan Luis Hernánz
4. Salvador Somoano
5. Marina Fernández
