Clasificación del Club de Golf La Rasa de Berbes

Consulta las clasificación hándicap y scratch del Club de Golf La Rasa de Berbes así como el equipo clasificado para la gran final

César Sánchez Tessier

César Sánchez Tessier

Gijón

Sábado, 30 de agosto 2025, 10:16

Clasificación Hándicap

1. Ramón Díaz 46

2. Juan Luis Hernanz 43

3. José Vicente Santa Cruz 42

4. Salvador Somoano 41

5. Noel Costoya 41

6. Juan Manuel Vidal 41

7. Fernando Sanmartín 40

8. Marina Fernández 40

Clasificación Scratch

1. Rafael Cruz 35

2. Juan Cueto 33

3. Fernando Sanmartín 32

4. Juan Vigón 30

5. Javier Larrinaga 29

Equipo clasificado

1. Juan Cueto

2. Juan Vigón

3. Juan Luis Hernánz

4. Salvador Somoano

5. Marina Fernández

