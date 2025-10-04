Ana Castro, de El Forcón de Castrillón, campeona de España de saltos en categoría infantil

El Centro Ecuestre El Forcón de Castrillón tiene otro motivo para celebrar su larga trayectoria en la formación de jóvenes jinetes y amazonas. Una de ... sus pupilas, la gijonesa Ana Castro Godlewska, se proclamó este sábado campeona de España de saltos como colofón a tres días intensos de competición en el Campeonato de España de Saltos de Menores que se celebra en la localidad gaditana de Montemedio.

La medalla de oro de Ana Castro fue muy trabajada durante tres días de recorridos y mangas, hasta el punto de jugarse las preseas en una ronda de desempate con otros dos participantes. Al final, se llevó el premio grande, seguida en el podio por otra gijonesa, Rosa Daniela de la Huerta, que consiguió la medalla de plata.

«Se lo dedico a mi familia», aseguró la gijonesa tras una complicada manga de desempate por el título

Ana Castro tiene 14 años y lleva ya una larga trayectoria de formación en El Forcón de Castrillón. Por eso una de las personas más contentas tras este éxito, junto a su familia, es Pieri González Saavedra, entrenador de los niños de competición en el centro. Desde la distancia seguro que también estaba de celebración Leo Vega, que le prestó a la experimentada yegua 'Polidora' con la que ya puede ser presumir de ser campeona de España infantil.

«Las dos mangas de la final y la del día de equipos fueron un poco complicadas. En el desempate, al ver el que iba delante de mí tiró dos palos yo iba un poco al galope para hacer cero, porque ya en sí 'Polidora' es muy rápida y muy limpia. Es muy buena», afirmaba Castro a la revista 'Ecuestre' sobre éxito en su primera participación en el Campeonato de España. «Se lo dedico a mi familia», añadió la gijonesa.

En esta competición Asturias ha presentado a dieciocho participantes, que todavía agotarán hoy domingo sus opciones en la prueba juvenil por equipos.