Hípica

Ana Castro, de El Forcón de Castrillón, campeona de España de saltos en categoría infantil

La joven amazona gijonesa se llevó la medalla de oro en Cádiz en un apasionante desempate, en el que la también asturiana Rosa de la Huerta fue plata

Alberto Santos

Alberto Santos

Avilés

Sábado, 4 de octubre 2025, 20:44

El Centro Ecuestre El Forcón de Castrillón tiene otro motivo para celebrar su larga trayectoria en la formación de jóvenes jinetes y amazonas. Una de ... sus pupilas, la gijonesa Ana Castro Godlewska, se proclamó este sábado campeona de España de saltos como colofón a tres días intensos de competición en el Campeonato de España de Saltos de Menores que se celebra en la localidad gaditana de Montemedio.

