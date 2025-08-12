El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Campo de 'El Huevo', en el Complejo Deportivo La Toba, qu eutiliza únicamente el Pasek Belenos. LVA
Rugby

El Ayuntamiento de Avilés mejorará las condiciones en La Toba del Pasek Belenos, que sigue reclamando un pago de 50.000 euros

El consistorio habilitará un espacio para albergar un gimnasio entre los campos 2 y 3, vallará 'El Huevo' y cederá al club el espacio para atletas

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Martes, 12 de agosto 2025, 07:07

El Ayuntamiento de Avilés, a quien el Pasek Belenos exige un pago pendiente de 50.000 euros tras el ascenso del club a ... División de Honor hace tres temporadas, está trabajando en mejorar las condiciones de entrenamiento del club en el Complejo Deportivo de La Toba. Mientras el equipo avilesino espera por un dinero que no está claro que vaya a recibir nunca, el consistorio trabaja en el vallado del campo de 'El Huevo', la cesión de la caseta destinada históricamente a atletas que lleva años en desuso, y en la habilitación de un espacio entre los campos 2 y 3 para que el club instale un contenedor de grandes dimensiones que albergaría un gimnasio propio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Real Avilés destituye a Javi Rozada
  2. 2 Herida una mujer de 53 años al ser golpeada por una moto en un paso de peatones en Gijón
  3. 3 Cambios en la Noche de los Fuegos en Gijón: no habrá nuevos puntos de lanzamiento y solo se tirarán desde el Cerro
  4. 4

    El Principado aprueba un convenio para que las mutuas gestionen bajas y contener así el absentismo
  5. 5 Detenidos tras una persecución a gran velocidad cuando intentaban robar en Aboño
  6. 6

    Asturias recibirá a los primeros diez menores trasladados a la península desde Canarias
  7. 7 Madera para bancos, lonas para piscinas, neveras... el trabajo de reciclaje en el prau Salcéu tras el Xiringüelu
  8. 8 Del infierno a la desolación en Las Médulas: «No queda nada más que arder»
  9. 9 Más de 800 firmas para frenar el cierre del Autocine de Gijón
  10. 10 Desarticulan un narcopiso en Oviedo: era un punto negro de venta de heroína

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Ayuntamiento de Avilés mejorará las condiciones en La Toba del Pasek Belenos, que sigue reclamando un pago de 50.000 euros

El Ayuntamiento de Avilés mejorará las condiciones en La Toba del Pasek Belenos, que sigue reclamando un pago de 50.000 euros