El Ayuntamiento de Avilés mejorará las condiciones en La Toba del Pasek Belenos, que sigue reclamando un pago de 50.000 euros

El Ayuntamiento de Avilés, a quien el Pasek Belenos exige un pago pendiente de 50.000 euros tras el ascenso del club a ... División de Honor hace tres temporadas, está trabajando en mejorar las condiciones de entrenamiento del club en el Complejo Deportivo de La Toba. Mientras el equipo avilesino espera por un dinero que no está claro que vaya a recibir nunca, el consistorio trabaja en el vallado del campo de 'El Huevo', la cesión de la caseta destinada históricamente a atletas que lleva años en desuso, y en la habilitación de un espacio entre los campos 2 y 3 para que el club instale un contenedor de grandes dimensiones que albergaría un gimnasio propio.

Juan Carlos Guerrero, concejal de Deportes desde el mes de febrero, sostiene que «no voy a hablar de algo que no conozco y que ha pasado antes de mi llegada. Sí tengo constancia de que se realizó un pago único desde la Fundación Deportiva Municipal de 20.000 euros por el ascenso a División de Honor y en los últimos meses las ayudas al Belenos, como al resto de clubes han sido constantes», apunta.

En ese sentido, «estamos trabajando en la obtención de tres habitaciones para jugadores del club, vamos a realizar un vallado del campo de 'El Huevo' para evitar que entren jabalíes y estamos tramitando también la cesión del cuarto destinado a atletas, que quedará para el Belenos, pues es el único club que utiliza la instalación», comenta.

«Los informes para estas peticiones que hicimos están enquistados y nos deben 50.000 euros desde hace más de dos años» Felipe Blanco Presidente del Pasek Belenos

La otra gran novedad sería la instalación de un contenedor de grandes dimensiones para albergar un gimnasio entre los campos 2 y 3 de La Toba. «Les vamos a ceder un espacio para que lo puedan instalar». Esto permitiría a los jugadores del primer equipo combinar las sesiones, después de años acudiendo a gimnasios privados para completar su preparación.

En todo caso, Felipe Blanco, presidente del Pasek Belenos, no se olvida de lo para él más importante, el cobro de los «50.000 euros pendientes desde hace más de dos años». El mandatario blanquiazul recuerda que «tuve una reunión con Manu Campa en la que se nos prometieron 80.000 euros por el ascenso, después otra en la que estuve acompañado por Pablo Avello, vicepresidente del club, en el que se ratificó, y desde entonces nada», denuncia.

Hubo un acercamiento el pasado 29 de mayo, pues «como era nuestra asamblea y no querían que saliese nada de la deuda en prensa, se reunieron con nosotros Campa y Juan Carlos Guerrero esa misma mañana para decirlos que se solucionaría. Pero sigue pasando el tiempo y nada. Parece que se ríen de nosotros».

En cuanto a los trabajos que se realizarán en La Toba y 'El Huevo', Felipe pone de manifiesto que «la obra para el vallado del campo está contratada desde hace más de un mes y sigue sin hacerse. Los campos no se riegan... en fin, es un abandono del deporte. Creíamos que esto podía cambiar con el nuevo concejal, pero todo sigue enquistado desde agosto del año pasado para un informe, nos deben dinero...».