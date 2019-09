José María García, sobre Blanca Fernández Ochoa: «No le ayudó nadie» El periodista José María García atiende a los medios de comunicación a su llegada a la capilla ardiente de la medallista olímpica Blanca Fernández Ochoa. / EFE «La semana que viene me voy a extender en consideraciones tremendamente negativas para los dirigentes del deporte español», ha dicho el periodista ante los medios tras acudir a la capilla ardiente de la exesquiadora ELCOMERCIO.ES Domingo, 8 septiembre 2019, 17:05

El periodista deportivo José María García se mostró crítico con el trato recibido por la ex esquiadora Blanca Fernández Ochoa, tras acudir a su capilla ardiente en la localidad madrileña de Cercedilla.

«La semana que viene me voy a extender en consideraciones tremendamente negativas para los dirigentes del deporte español. Blanca no era una más, es la única deportista española con una medalla olímpica en esquí», recalcó.

«Nadie sabe lo que ha pasado esta chica, nadie. No le ha ayudado nadie. Al contrario, le han puesto trabas en su camino los dirigentes. En los Juegos anteriores a ganar el bronce queda primera en la primera manga. Y entre manga y manga un altísimo dirigente del deporte español, que no doy su nombre porque ya no vive, le hace una presión terrible diciendo que no puede caerse, que debe sacar una medalla», aseguró.

Además reveló aspectos de su momento actual: «Apenas hace unos meses fue a la Federación a pedir trabajo porque estaba en una situación terrible porque había tenido juicios y demás, temas familiares. Y hasta hoy no tenemos nada».

«Se va a hacer un recinto en Madrid con su nombre y seguimos igual que hace cien años, todo cuando se muere. ¿Por qué no lo disfrutan en vida?», comentó ante los medios de comunicación.