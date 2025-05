El Campanu del Sella se queda en Cangas de Onís

Se hizo esperar, pero el Sella ya tiene su Campanu. José Murillo consiguió en la mañana de este domingo echar a tierra el primer ... salmón de la temporada en el río del oriente asturiano. El pescador logró capturar un ejemplar de 5,6 kilos de peso en el coto Tempranas, en el concejo de Cangas de Onís. «Estábamos que no podíamos subir las escaleras del coto de la alegría», afirmó el pescador, que iba en cuadrilla con sus compañeros Roberto Calvo y Juan Domingo Alday.

La historia de este Campanu empezó el sábado, cuando los tres compañeros de pesca se reunieron tomando algo y comentando la que iba a ser su jornada de pesca. «Venimos de Ramales de la Victoria (Cantabria). Estábamos charlando y diciendo que había que sacar el Campanu». José Murillo, sevillano afincado en esta localidad cántabra, se estrenó este domingo en el coto Tempranas. Veterano pescador, no pudo dormir en la noche del sábado al domingo por los nervios. La jornada comenzó con pausa. Los tres pescadores estuvieron inspeccionando el coto hasta decantarse por uno de los pozos. Desde la ribera, vieron un pez de grandes dimensiones. «Eso no era una trucha».

Con un cebo compuesto por dos lombrices y una quisquilla cocida hicieron un lance de mucho éxito. «Al minuto estaba clavado. Tardamos doce o trece minutos en sacarlo. Se hacía de rogar, pero fue una lucha noble. He sacado otros que me han dado mucha más guerra». Los pescadores no tenían el teléfono del guarda, así que tuvieron que llamar al 112 para poder conseguirlo. «Lo sacamos a eso de las 9.45 horas».

El que es el primer Campanu en los más de 40 años que este pescador lleva capturando este tipo de animales se subastará esta tarde junto al puente romano de Cangas de Onís, según le explicaron al pescador desde el Ayuntamiento. Su expectativa, «que pujen bien. Voy a repartir el dinero con los compañeros. Comeré con la familia, que para eso me están aguantando y si podemos hacer u pequeño viaje, perfecto. Lo que sobre, para material de pesca».