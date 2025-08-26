Luis Ortiz Agüera domina la prueba inaugural del CSI dos estrellas

D. G. Yáñez Gijón. Martes, 26 de agosto 2025, 23:44 Comenta Compartir

El jinete andaluz Luis Ortiz Agüera con 'Alegro VK' se lleva el trofeo 'Valoriza' sobre 1.30 metros del Concurso Hípico Internacional Gijón 2025. Un trofeo juzgado sobre baremo A con cronómetro y que constaba de once obstáculos y trece esfuerzos con dos calles complicadas a simple vista del espectador. Por un lado el obstáculo número 8, un doble a un tranco vertical-fondo y el obstáculo número 10, al revés que el anterior también a un tranco.

El cordobés, que salió en la segunda serie de apuestas, número 15 de la prueba de los 39 binomios participantes, imprimió un fuerte ritmo desde antes de cruzar la fotocélula de los cronómetros, algo que le ocasionó un extraño a la vuelta a izquierdas antes de encarar el obstáculo número 6.

Al fuerte ritmo del andaluz sólo pudieron intentar acercarse el belga Stefan Weemaes con 'Merald Misteruno E', que se quedó a dos segundos del ganador ocupando la segunda posición final de la prueba y la amazona portuguesa Luis Horta Osorio con 'Groove durante Guignoly', a casi tres segundos del binomio vencedor. Destacar el excelente recorrido del avilesino Javier Gutiérrez Rilo, al que un derribo en el obstáculo 9 después de un recorte en el recorrido a la salida del primer doble le impedía auparse en el primer puesto. Lo mismo que el gijonés Gonzalo Menéndez pero en esta ocasión fue un derribo en el elemento A del doble número 8 el que impedía al rápido binomio gijonés llevarse el trofeo.

Completaron el cuadro de honor el jinete avilesino, ganador del gran premio del CSIO 2017, Gerardo Menéndez y 'Deus de Tus' cuarto clasificado, y Alberto Márquez Galobardes con 'Sky Is The Limit'.

En esta prueba inaugural el público presente pudo disfrutar por primera vez en esta edición 2025 de la presencia del veterano jinete británico John Whitaker que conseguía finalizar sin penalidad su recorrido.

Interesante primera prueba del concurso donde se pudo comprobar un poco por donde irán los derroteros del jefe de pista alemán Frank Schumacher con los recorridos de esta nueva edición.

