El Confía Base Oviedo cae en Sevilla

El Confía Base Oviedo remó y remó, pero no consiguió llegar a la orilla. El conjunto azul cayó en la cancha del Cajasol Sevilla Proin ... en un choque en el que los azules estuvieron bien durante la primera parte, pero en el que acusaron la falta de puntería en la segunda mitad, momento en el que los sevillanos pudieron lograr una renta que, a la postre, sería definitiva.

Nuevamente, el equipo asturiano salió muy centrado y pronto consiguió ponerse por delante. Fue Raúl Blanco, primero, y Emi Franceschetti, después, quienes situaron a los carbayones con ventaja. Pablo Granda, uno de los grandes protagonistas, volvió a entrar en juego y con cuatro goles en los primeros 14 minutos dio alas a los suyos. El extremo Raúl Blanco también aportó, con tres goles, al esperanzador arranque. El buen inicio asturiano obligó a Cajasol Sevilla Proin a solicitar un tiempo muerto.

Desde entonces, los locales consiguieron crecer en la cancha y rápidamente pudieron igualar el partido (9-9, minuto 18). Sin embargo, entraron en acción Hélio Pina, quien anotó desde el extremo, y Elián Goux, con cuatro tantos, para permitir al Confía Base Oviedo mantener una tímida ventaja en minutos importantes. Los sevillanos seguían acercándose y fueron capaces de ponerse por delante en el marcador por primera vez en el partido en el minuto 28.

El tanto de Jayro Pérez nada más comenzar resultó halagüeño, pero se trató de un espejismo ante un cuadro sevillano que, con un parcial de 3-0, pronto cogió la directa. Tras unos intercambios de goles, Cajasol Sevilla Proin logró ir aumentando la renta, hasta un 27-21 que permitió a los locales acercarse a la victoria.

El Confía Base Oviedo volvió a hacer muestra de garra y de coraje y volvió a engancharse al partido (28-25, minuto 50), con los goles de Joaquín Pérez en dos ocasiones, Raúl y Mikel Galán. Las esperanzas se volvieron a diluir en los siguientes minutos. Un parcial de 6-1 resultó, en esta ocasión, definitivo a falta de poco más de tres minutos para el final (34-27). A pesar del marcador, El Confía Base Oviedo no bajó los brazos. Con otro ejercicio de espíritu sí que pudo reducir la renta final, con un 1-5 de parcial en este tramo del encuentro, para dejar el marcador final en el 35-31 definitivo.