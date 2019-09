CSIO Gijón | Greg Patrick Broderick, rey de Las Mestas Damián Arienza Continúa la hegemonía de Irlanda en los grandes premios que acumulan 3 en los últimos 4 años | La escarapela mayor se decidió en una emocionante segunda manga en la que «Westbrook» escogió los mejores terrenos para arañar segundos al reloj. TONI BERGES Domingo, 1 septiembre 2019, 22:50

El jinete irlandés Greg Patrick Broderick a lomos de «Westbrook» se alzaron con el triunfo en el Gran Premio Gijón – Funeraria Gijonesa al marcar el mejor tiempo de todos los dobles ceros de la segunda manga. Dos espectaculares recortes en la mitad del recorrido le hicieron marcar el mejor tiempo.

Puntual a la cita del domingo, pese a que durante muchas ediciones tuviera lugar en lunes, a las 16:30 salió el primer binomio participante a la pista, «For Felicila» de Pedro Veniss. Juzgado bajo un baremo Dos mangas, ambas «A» con cronómetro registró una participación de 48 binomios, los mejores de todas las pruebas grandes del concurso. La 2ª manga se compondría de los 12 mejores de toda la participación independientemente de su resultado ya que la suma de las dos mangas daría al ganador. Se cayeron de la lista el avilesino Sergio Álvarez Moya y Luis Sabino Gonçalvez.

Se notó la previsión del tiempo y la tarde desapacible en cuanto al público presente que no acudió como en días anteriores. A partir de las 17:30 se pudo ver un continuo goteo hacia El Molinón lo que restó mucha gente en las gradas.

Para la primera ronda se dibujó un recorrido compuesto por 13 obstáculos y 16 esfuerzos. Volvió a verse la ría en esta edición como penúltimo esfuerzo precediendo a un vertical con forma de puente y coronado con una tabla que causó muchos disgustos. El resto no tenía demasiada incidencia pero la altura máxima de 1,60 hizo que se repartieran los derribos por todas las barreras. Un circuito digno de un Gran Premio de 5 estrellas como el de Gijón.

El recorrido limpio estaba demasiado caro y tuvieron que pasar 13 salidas a la pista para ver el primero. Fue el egipcio Alaa Mayssara con «Dittorio-S» quien sacaba su billete para la segunda manga con un excelente cero.

La dificultad unida al terreno blando sumaba muchos cuatros a los casilleros de los binomios y hubo que esperar a Henk Van de Pol, vencedor en 2015, a lomos de «Looyman Z» quien se subía al tren de la manga decisiva. Otro billete se sacaba el mexicano Fernando Martínez Sommer y «Cor Bakker» celebrado con rabia por el jinete. No se quiso perder la decisión «Westbrook» del irlandés Greg Patrick Broderick.

Mathieu Billot con «Quel Filou 13» se la jugó en un recorte antes de afrontar el muro y le sirvió para pasar con cero al recorrido decisivo. A estas alturas de la competición los jinetes y amazonas fueron conscientes de que incluso con un 4 accederían a la segunda ronda con lo que si venían con alguna penalización arrastrada optaban por recortes y galopes para intentar colarse. El derribo del muro completo le costó a Abdullah Al-Sharbatly con «Larry 210» entrar a la decisión final.

Hubo tiempo de sumar otro cero para la resolución, el de la francesa Felicie Bertrand magnífica con la yegua «Sultane des Ibis».

Los mejores participantes según el ránking FEI quedaron pronto fuera de las opciones por el título. Luciana Diniz con «Vertigo du Dessert» totalizó 12 puntos mientras que Eduardo Álvarez Aznar con «Seringat» acusó la actividad de días anteriores y tuvo que retirarse. El defensor del título del año pasado, Richard Howley corrió la misma suerte y no pudo acercarse a la segunda manga. Si cumplió Pedro Veniss con «For Felicila» que con un 4 se clasificó para la final.

Segunda manga

Con un nuevo circuito jalonado por 9 barreras y 10 esfuerzos se dio paso al recorrido definitivo, la 2ª manga con aquellos binomios que accedieron con 4 puntos, entre ellos la única española, Carolina Aresu con «Untrepide de Puychety».

Pronto quedaron descartados estos que pasaron con penalización porque ninguno fue capaz de terminar limpios así que con los 6 restantes la resolución se convirtió en un desempate entre ellos con la lluvia de inoportuna acompañante.

El primer doble cero fue espléndido. El mexicano Martínez Sommer con «Cor Bakker» salió decidido a jugársela efectuando un imposible recorte a la salida del vertical Nº5 que le hizo finalizar en 52,42. Celebró el mexicano lo que parecía imposible de batir pero finalmente quedó cuarto.

Quedaban solamente 5 por salir y pronto se apearon de la lucha «Dittorio-S» con Alaa Maysara y el segundo favorito para el público Henk Van de Pol y «Looyman Z» por lo que se servía un trío final apasionante.

Como si una copia del mexicano Martínez Sommer realizó el mismo recorte «Westbrook» del irlandés Broderick y un mayor galope en la calle final le otorgaron el tiempo de 49,52 rebajando el del líder.

La francesa Felicie Bertrand salió también a por la prueba pero tomó la opción de no recortar con «Sultane des Ibis» lo que le costó un segundo de más respecto a Broderick que le supuso caer al tercer lugar. El otro francés, Mathieu Billot sí optó por ese recorte pero en la zona previa a la calle final, su galope tendido no fue suficiente y se tuvo que conformar con el subcampeonato a lomos de «Quel Filou 13»

Nadie pudo bajar del pedestal al irlandés Greg Patrick Broderick y a «Westbrook» caballo sueco de 11 años y que ambos lograron ganar el año pasado el Gran Premio de Vilamoura. Era su primera presencia en el CSIO de Gijón al que acudió por recomendación de sus compatriotas por el gran ambiente vivido.

La mejor española clasificada fue Carolina Aresu García-Obregon que con «Untrepide de Puychety» quedó en el 10º puesto con un doble cuatro. En la primera manga se topó con la tabla del vertical y en la segunda el elemento «B» del doble fueron sus penalizaciones.

Punto final con la ceremonia de entrega de premios bajo la lluvia en espera ya del año que viene donde volverán las jornadas hípicas a Las Mestas.

Patrick, sorprendio con el Concurso y la ciudad

Al término de la disputa del Gran Premio, el vencedor Greg Patrick Broderick se pasó por la sala de prensa.

Respecto a los recorridos declaró que habían sido muy buenos y que la dificultad fue creciendo a medida que avanzaba el concurso.

Preguntado por el Gran Premio declaró que: «La parte más complicada fue la calle del doble en la primera manga y en la parte final era complicado cuadrar al caballo para que después de la ría hiciera los 5 trancos justos para afrontar el vertical». Respecto a la segunda manga la clave la señaló en los recortes.

La lluvia no le creó ningún problema, es más, reflejó que se sentía como en casa por la similitud del clima con su Irlanda natal. Además: «A mí, personalmente me viene muy bien la lluvia, me motiva y me hace salir más concentrado»

Refiriéndose a su caballo, «Westbrook» dijo «Me lo han dejado sus propietarios para venir a Gijón a correr la Copa de Naciones y el Gran Premio, a buen seguro que estarán contentísimos del resultado».

Y por último tuvo buenas palabras para el público: «Se crea una atmósfera buenísima, me recuerda al CSIO de Dublin. No se equivocaban mis compañeros cuando me recomendaban venir a Gijón porque se cumplió todo lo que me habían contado. También me ha sorprendido la ciudad y como se vuelcan con nosotros»