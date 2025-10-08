El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Daniel Castañón, con la medalla obtenida en los últimos Europeos. P. N.

Daniel Castañón, seleccionador femenino de flag football y 'head coach' de los Mariners

«Cuando llegué no tenían ni ránking y ahora son séptimas del mundo»

«El flag football es un deporte en crecimiento que va a ser olímpico por primera vez en Los Ángeles. La gente va a disfrutar viéndolo»

Iván García

Iván García

Gijón

Miércoles, 8 de octubre 2025, 07:05

La Selección Española Femenina de flag football se colgó el pasado mes de septiembre la medalla de bronce en los Europeos de París. Al frente ... está, desde sus inicios, el asturiano Daniel Castañón (Gijón, 1976), quien también dirige la sección en los Gijón Mariners de una disciplina en auge que, en Los Ángeles 2028, se estrenará como olímpica.

