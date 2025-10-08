La Selección Española Femenina de flag football se colgó el pasado mes de septiembre la medalla de bronce en los Europeos de París. Al frente ... está, desde sus inicios, el asturiano Daniel Castañón (Gijón, 1976), quien también dirige la sección en los Gijón Mariners de una disciplina en auge que, en Los Ángeles 2028, se estrenará como olímpica.

–Campeonas de Europa en 2019, subcampeonas en 2023 y, ahora, bronce.

–El flag football es un deporte que está en crecimiento y cada vez hay más equipos invirtiendo, por lo que es complicado mantenerse.

–¿Cómo fue el torneo?

–Empezamos bien en la fase de grupos contra Polonia, Noruega y Suecia. Perdimos contra Francia y pasamos por la parte complicada del cuadro. Nos tocó Alemania, que era uno de los mejores equipos, e hicimos un gran partido, sobre todo en defensa. En semifinales, contra Austria, perdimos, pero al llegar a esa ronda ya garantizamos la plaza para el Mundial del año que viene. Luego, en la lucha por el tercer y cuarto puesto, conseguimos ganar a Francia 41-40 en un partido muy emocionante.

–El flag football va a ser olímpico por primera vez en Los Ángeles. ¿Cómo explicaría el deporte a quien no lo conoce?

–Es una modalidad del fútbol americano, pero sin contacto. Tiene pases y recepciones, pero no hay esos placajes tan característicos. Es todo habilidad, lo que lo hace un deporte muy dinámico. Creo que a poco que la gente lo entienda y vea lo que hay, le va a gustar. Cada yarda y cada segundo cuentan.

–¿Le veremos al frente del conjunto femenino en dicha cita olímpica?

–No lo sé. Llevo 14 años como seleccionador nacional. Desde que se creó la sección. De momento, las cosas van bien, pero la competencia cada vez es mayor. China ya hizo el pasado año un buen papel y seguro que van a invertir dinero para estar en los Juegos. Cuando llegué no teníamos ni ránking y ahora mire, son terceras de Europa y séptimas del mundo. Lo primero para la cita olímpica es conocer los criterios de clasificación, que al ser el debut me imagino que serán complicados y no entrarán muchos equipos. Ojalá podamos estar, pero también necesitaremos apoyos y ayudas a todos los niveles.

–Y a corto plazo, ¿cuál es su objetivo?

–El primer reto será el Mundial de Düsseldorf, el año que viene. Va a ser la competición más exigente en la que hayamos estado nunca.

–Y si hablamos de su trayectoria en la selección, la de en los Mariners de Gijón no se queda atrás...

–Pues sí, son ya 24 años que llevo al frente del equipo de flag football en los Mariners también.

–¿De dónde le viene esa pasión por un deporte, en España, tan minoritario? Porque en su caso es casi un cuarto de siglo en él.

–De pequeño hice muchos deportes: baloncesto, portero de fútbol... Pero una vez me quedé viendo una Superbowl, cuando la echaban en La2 y creo que la comentaba Ramón Trecet. Me pareció espectacular. Y como tenía esa habilidad de atrapar la pelota que me había dado el ser portero y jugar al baloncesto, decidí montar un equipo junto a mi amigo Toni Bergés. Fue entonces cuando descubrimos que existía esa modalidad, el flag football, y fundamos los Mariners de Gijón.

–¿Y se imaginaban entonces que, más de dos décadas después, el deporte que introdujeron en Gijón, y casi en Asturias, iba a ser olímpico?

–La verdad que no. Cuando empezamos hace 25 años creo que era casi impensable. Luego, más adelante, cuando fuimos viendo cómo evolucionaba y que empezaba a contar con apoyos, que hasta la NFL (Liga Nacional de Fútbol Americano) se volcaba con el flag y que le daban los Juegos de 2028 a Los Ángeles, sí que vimos que podía ocurrir. Además, tenemos entendido que es fácil que repita en Brisbane 2032.