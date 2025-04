Nacho Valdés lleva buena parte de su vida ligada al Gijón Mariners. Entró como jugador con 23 años, ha entrenado a diferentes equipos del ... club, ha formado parte del cuerpo técnico del combinado sénior y ahora, a sus 33 años, es el entrenador principal. El pasado fin de semana pusieron fin a una temporada en la que han vuelto a conseguir su particular «milagro»: mantenerse en la máxima división del fútbol americano español.

–¿Cuál ha sido la clave de la permanencia?

–Aunque parezca absurdo, hay veces que tienes que tocar fondo para desbloquear el potencial con el que cuentas. Todos éramos conscientes de que cada año es más difícil para nosotros competir, el nivel en España sube exponencialmente. Este fue uno de los primeros años en el que los jugadores fueron más conscientes de los problemas que tenemos en infraestructura, presupuesto y tamaño de plantilla y durante mucho tiempo jugaron muy nerviosos. Después de perder el penúltimo partido en Zaragoza, que era rival directo, la gente se relajó y se dijo: vamos a disfrutar del partido en casa. Esa falta de presión fue en parte la clave.

«Perdemos jugadores por estudios o trabajo, algo que a clubes de Madrid no les pasa»

–Ganaron por primera vez en casa al Osos Rivas para lograr la salvación.

–Solo les habíamos ganado una vez hace unos años en Rivas.

–Necesitaban además la victoria de Pioners. ¿Rezaron mucho por ellos?

–Una vez que haces la machada de ganar un partido que no ganaste nunca sí que piensas en ver si nos hacían el favor los amigos de Pioners. Fue agónico, no tenemos ni un partido tranquilo. Lo vimos por la retransmisión de la Federación y estuvo muy apretado. Hubo mucha tensión.

–Lleva más de diez años en el club y este es el primero que dirige al equipo. ¿Dudó cuando se lo ofrecieron?

–No, llevo muchos años en el equipo y he hecho de todo. Era el paso natural para el club y para mí. No lo dudé y me hace mucha ilusión.

–¿Cómo ha vivido la temporada?

–Es mucho trabajo, muchas horas, mucha tensión, porque la implicación emocional es muy grande. Prácticamente me formé como persona adulta en el club. Es mucha tensión, pero también mucho orgullo.

–Más tensión cuando el objetivo es la salvación.

–Cada año es un pequeño milagro que haya un equipo asturiano de la máxima división, todos somos conscientes de las limitaciones de Asturias, por mucho que nos encante vivir aquí. Hay un problema demográfico y cuesta mucho enganchar a las generaciones nuevas al deporte y al fútbol americano en particular. A nivel económico tampoco tenemos muchos medios para competir con Madrid, Barcelona y Zaragoza.

–¿Tanta es la diferencia con el resto?

–La verdad es que sí, es un hecho objetivo. Hay una diferencia grande en cuanto a infraestructura y presupuesto que se ha ido agrandando con los años. Tenemos además un problema que los equipos de Madrid no suelen tener: perdemos un porcentaje de jugadores formados en las categorías inferiores que perdemos cuando llegan a edad sénior, que sería el equivalente a primero de carrera. Muchos se tienen que ir fuera estudiar, lo que no ocurre en Barcelona y Madrid porque tienen toda la oferta educativa habida y por haber. También ocurre con los que se incorporan al mercado laboral, muchos tienen que salir fuera.

–¿Y desde el punto de vista económico?

–Hacemos todo lo posible y hay muchas empresas que nos ayudan. Somos el único club de nuestra conferencia que no tiene un patrocinador que dé nombre al equipo.

–Siempre se refuerzan en algunos puestos clave. ¿Hasta dónde su capacidad para fichar?

–Tenemos capacidad para fichar normalmente a tres jugadores. Desde hace unos años está empezando a cambiar. Con la creación de la Liga Europea de Fútbol Americano, el dinero que pide el jugador estadounidense que viene aquí está empezando a subir. Una liga profesional europea cambia todo el ecosistema. La calidad de un fichaje 'import' nuestro baja un poco por el tema económico. Además, la normativa cambió un poco. Antes los jugadores de otras procedencias que no fueran estadounidenses también contaban como fichajes y ahora no, por lo que otros equipos pueden reforzarse y para nosotros es inalcanzable.

–Su apuesta es la cantera.

–El 90% de nuestra plantilla es formada en Mariners o lleva muchos años aquí. Tenemos un éxito bastante grande en cuanto a gente que va a selecciones y que cuenta con contratos profesionales fuera de Mariners. La clave de nuestra supervivencia es la formación de jugadores de Asturias.

–Ha vivido de cerca este deporte en la última década. ¿Cuánto ha evolucionado en Asturias?

–Cuando empecé a jugar había dos clubes en Asturias. A lo largo de los años han surgido más clubes, sobre todo de flag. Ha crecido mucho el flag femenino, que en España tiene un nivel bastante alto. Es una pena que la Federación no les esté apoyando. Está evolucionando en parte gracias a Mariners y a Daniel Castañón, seleccionador, y fundador y exentrenador de nuestro club. En estos diez años he visto mucha subida de nivel.

–¿Seguirá el próximo año?

–Mi idea es que sí.

–Han podido contar con George W. Contreras para el diseño de la defensa. ¿Qué les ha aportado?

–Es una persona excepcional. Él vive en California y tiene ascendencia asturiana. Es un excelente preparador que lleva décadas entrenando, es Hall of Fame de High School en California. Ahora está jubilado y dedica tiempo a entrenar equipos por el mundo, ya sea presencialmente o de forma telemática. Hablamos con él sobre la posibilidad de diseñar una defensa y surgió la posibilidad de hacerlo de forma presencial, le ilusionaba reconectar con sus raíces. Puso muchísimo de su parte, tanto a nivel económico como de posibilidades para nosotros de venir antes. Coordinó toda la defensa y me ayudó con equipos especiales. Hizo conmigo un poco de mentor en algunos aspectos.