Eneko Ferreiro, de Avilés a Canadá a por el Mundial Sub-18

Alberto Santos Avilés Sábado, 16 de agosto 2025, 13:26 Comenta Compartir

La carrera fulgurante en el tiro con arco del avilesino Eneko Ferreiro Lucena, del Club Arcos de Texu de Avilés, parece no tener techo. Hace menos de un mes se proclamaba campeón de España sub-18 en Recurvo en Madrid y ahora afronta una cita representando a la selección nacional en unas fechas que a buen seguro que serán inolvidables para él.

El avilesino, vecino de El Alfaraz, participará del 18 al 23 de agosto en Canadá en el Campeonato del Mundo Sub-18 de tiro con arco Recurvo, con el objetivo primordial de disfrutar la experiencia después de situarse en lo más alto de las jóvenes promesas españolas.

Ampliar Equipo de Arcos del Texu en el campeonato nacional. LVA

Es la primera convocatoria por España de un arquero de Arcos del Texu de Avilés, que estrena de esta forma internacionalidad. Eneko Ferreiro, de 17 años de edad, lleva ya más de un lustro en sus filas, bajo la tutela de su entrenador, Maximino Sampedro Blanco. «Estamos muy contentos, es una cita muy importante y le seguiremos desde la distancia a través de un programa informático en el que se van subiendo las puntuaciones, porque todavía no sabemos si habrá retransmisión por televisión a través de internet», valora orgulloso a LA VOZ DE AVILÉS Valentín Marcos Alonso Murias, presidente del club.

El logro de Eneko no fue el único del club avilesino en el Campeonato de España celebrado en julio en la capital española. Hay que destacar también otras dos medallas, la conseguida por Marcos García Amago y Jorge Vega Rodríguez, oro por equipos en la prueba de categoría sub-21, y la medalla de plata sub-18 de Ana Menéndez Suárez en categoría sub-18.