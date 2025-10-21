Gijón quiere unirse al circuito mundial de natación en aguas abiertas 'Oceanman'

Las aguas de Gijón podrían acoger el próximo mes de septiembre una de las etapas del prestigioso circuito mundial de natación en aguas abiertas ... Oceanman. Así lo anunció el concejal de Deportes y Educación del Ayuntamiento de Gijón, durante la presentación de los presupuestos de su departamento para el póximo año. «Es una travesía que atraerá a cientos de nadadores nacionales e internacionales, que hemos conseguido con mucho esfuerzo de nuestros técnicos que pase por Gijón en el 2026», aseguró Pañeda, que matizó que su celebración está pendiente de lograr los pertinentes permisos tanto de la Capitanía Marítima, como de la Autoridad Portuaria, al afectar su celebración al tráfico marítimo.

El Oceanman es una competición internacional amateur creada en 2015 y que está compuesto por varias etapas realizadas en lugares emblemáticos, como playas tropicales, lagos cristalinos y marcos históricos. Gijón sería la tercera etapa española de este evento, que cuenta con pruebas en Benicássim (Castellón) e Ibiza.

La competición se celebra en dos jornadas de un fin de semana, con diferentes pruebas según las distintas categorías -masculinas, femeninas y de edad- y distancias, siendo la prueba grande, denominada Fulloceanman, con una distancia de 10 kilómetros, la que cierre la celebración de este evento. Esta se celebraría de domingo, con salida desde la playa de San Lorenzo hacia la bahía oeste, con Poniente y El Arbeyal, que serían el escenario de las pruebas de la primera jornada, de menor distancia. Tal y como confirmó Jorge Pañeda, los responsables de esta prueba internacional ya han visitado Gijón y la propuesta de circuitos para desarrollar la competición, que ha sido aceptada por los organizadores, a expensas de contar con los permisos mencionados. Pañeda señaló que la etapa del Oceanman supone el pago de un canon de 50.000 euros, «pero está aún pendiente el gasto que supondrá para cada una de las partes».

El edil de Deportes destacó el carácter familiar de este evento, «donde los nadadores que compiten se desplazan en familia, lo que lo convierte en un acontecimiento de turismo deportivo y una fiesta del deporte». Pañeda señaló que acudió a la prueba de Benicássim de este año, «donde había aproximadamente unos 800 participantes que acudieron de todo el mundo, desde los países árabes, Canadá, Hawai o Sudáfrica». «Calculamos que por ser el primer año en Gijón podríamos contar con entre 500 y 600 participantes».

El circuito del Oceanman de 2025 concluirá el próximo mes de diciembre en Dubái, donde se celebrarán las finales de una competición formada por 23 pruebas, disputadas en lugares como la República Dominicana, Río de Janeiro, el Cayo Santa María de Cuba, las Salinas de Ecuador, El Gouna en Egipto, Aktan (Kazakistán), San Andrés (Colombia), Kinbalu (Malasia), Vieques (Puerto Rico), Sharjah (Emiratos Árabes Unidos) y Córdoba (Argentina), además de las dos etapas españolas de Benicássim e Ibiza.