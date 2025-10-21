El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Salida de una de las pruebas disputada en Benicássim en mayo de este año. Ayuntamiento de Benicássim

Gijón quiere unirse al circuito mundial de natación en aguas abiertas 'Oceanman'

Su celebración, prevista para el mes de septiembre, está pendiente de los permisos pertinente de Capitanía Marítima y de la Autoridad Portuaria

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Martes, 21 de octubre 2025, 13:10

Las aguas de Gijón podrían acoger el próximo mes de septiembre una de las etapas del prestigioso circuito mundial de natación en aguas abiertas ... Oceanman. Así lo anunció el concejal de Deportes y Educación del Ayuntamiento de Gijón, durante la presentación de los presupuestos de su departamento para el póximo año. «Es una travesía que atraerá a cientos de nadadores nacionales e internacionales, que hemos conseguido con mucho esfuerzo de nuestros técnicos que pase por Gijón en el 2026», aseguró Pañeda, que matizó que su celebración está pendiente de lograr los pertinentes permisos tanto de la Capitanía Marítima, como de la Autoridad Portuaria, al afectar su celebración al tráfico marítimo.

