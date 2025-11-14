El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Iván López, con su medalla, y Alfonso Suárez, con la copa, escoltan al concejal de Deportes, Jorge Pañeda. PDM

Gijón distingue el talento y el esfuerzo de sus promesas deportivas

Iván López, campeón cadete de taekwondo, y Alfonso Suárez, de surf júnior, fueron ayer homenajeados por el concejal de Deportes

Iván García

Iván García

Gijón

Viernes, 14 de noviembre 2025, 22:54

«Reconocemos a dos grandes deportistas, que esperamos que tengan un gran futuro», comenzó su discurso el concejal Jorge Pañeda. El edil de Deportes presidió ... ayer el homenaje municipal a Iván López Matos y Alfonso Suárez. «Que sea el primero de muchos», le deseó Pañeda de su éxito al primero de los dos reconocidos, flamante campeón europeo de taekwondo en categoría cadete de menos de 57 kilos.

