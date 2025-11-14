Gijón distingue el talento y el esfuerzo de sus promesas deportivas

«Reconocemos a dos grandes deportistas, que esperamos que tengan un gran futuro», comenzó su discurso el concejal Jorge Pañeda. El edil de Deportes presidió ... ayer el homenaje municipal a Iván López Matos y Alfonso Suárez. «Que sea el primero de muchos», le deseó Pañeda de su éxito al primero de los dos reconocidos, flamante campeón europeo de taekwondo en categoría cadete de menos de 57 kilos.

El asturiano se impuso a los contrincantes de Bulgaria, Suiza, Gran Bretaña, Ucrania, Moldavia y Grecia para alzarse con la primera posición. «Muchas gracias al Ayuntamiento por este pequeño reconocimiento y su ayuda», pronunció desde el atril del salón de recepciones López, que acudió acompañado de su entrenador, Hyo Seuk Seo.

López, que pertenece al club Seo de Avilés, puso con este éxito el colofón a un curso en el que también se ha proclamado quinto en el Mundial, tercero en el Europeo de clubes, campeón de España y vencedor también en el Open Internacional de España.

Arropado también por su entrenador, Manu Ruiz de Skoolsurf, asistió Alfonso Suárez. El surfista, que había atendido el día anterior a EL COMERCIO en la playa de San Lorenzo, volvió a asistir con su inseparable copa de campeón de Europa júnior de la WSL de surf, conquistado el pasado fin de semana en aguas de Marruecos. «Eres la imagen de la constancia, del esfuerzo y la paciencia para esperar el momento», le dedicó Pañeda al segundo de los homenajeados, ensalzando también la figura de su técnico.

«Espero seguir cosechando éxitos y disfrutando del surf», expresó Suárez cuando tomó la palabra. Momento que aprovechó para recalcar su próximo reto, el Mundial de Filipinas que se celebrará el mes de enero. «Con ganas de ir a FIlipinas, disfruar...». «Y traer otra copa», apostilló en broma su entrenador desde las butacas.

Desde el Ayuntamiento también se quiso reconocer al combinado asturiano de hockey hierba sub 18, que terminó subcampeón nacional en el torneo celebrado en Santander el pasado mes de octubre.