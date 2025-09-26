Ilusión y exigencia en la nueva temporada del Santa Olaya

La gran familia olayista llenó este viernes las gradas de la piscina José Luis Sánchez, Josín, para presenciar uno de los actos más esperado ... por sus deportistas y seguidores en cada temporada en la entidad fabril. Había llegado el momento de presentar en sociedad a su equipos para esta campaña que, un curso más, tratará de llevar al club de El Natahoyo a conseguir nuevos y sonados éxitos.

Uno tras otro, hasta completar los más de 180 nadadores que esta campaña integrarán la nómina de deportistas del equipo gijonés, desfilaron por la tradicional alfombra azul instalada en las inmediaciones de la pileta olayistas.

El desfile combinaba la juventud de los nadadores de la escuela deportiva e infantil, que aseguran un prometedor futuro deportivo para la entidad, con la experiencia de los deportistas del equipo de competición y máster. Se echó de menos a nadadores como Mario Méndez, Jorge Otaiza y Álvaro Zornoza, que por distintos motivos no pudieron estar en el acto.

De igual forma, desfiló cerrando la presentación Antonio Polo López, que aunque ya había estado presente en este acto, ayer lo hizo como nuevo máximo responsable técnico de los equipos que forman parte del organigrama del club gijonés.