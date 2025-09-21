El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los dos equipos de Estados unidos del 4x100 celebran la victoria. Efe
Mundiales

Jefferson-Wooden releva a Fraser-Pryce

La estadounidense logra tres medallas de oro en el Mundial que sirve de despedida a la gran jamaicana

Igor Barcia

Domingo, 21 de septiembre 2025, 19:19

Dos referentes de la velocidad cruzaron sus caminos en el cierre del Mundial de Tokio. Por un lado la estadounidense Melissa Jefferson-Wooden, que completó ... la competición perfecta con tres oros en su haber. Campeona de 100, 200 y 4x100, un rendimiento perfecto que le permite salir de Japón como la deportista más laureada y como la atleta que marca hoy en día el camino en la velocidad femenina. Por otro lado, Shelly-Ann Fraser-Pryze, que cierra su carrera deportiva con 38 años, un palmarés espectacular y un último premio en forma de medalla de plata con Jamaica, que escoltó a Estados Unidos en ese relevo corto femenino.

