Jefferson-Wooden releva a Fraser-Pryce

Dos referentes de la velocidad cruzaron sus caminos en el cierre del Mundial de Tokio. Por un lado la estadounidense Melissa Jefferson-Wooden, que completó ... la competición perfecta con tres oros en su haber. Campeona de 100, 200 y 4x100, un rendimiento perfecto que le permite salir de Japón como la deportista más laureada y como la atleta que marca hoy en día el camino en la velocidad femenina. Por otro lado, Shelly-Ann Fraser-Pryze, que cierra su carrera deportiva con 38 años, un palmarés espectacular y un último premio en forma de medalla de plata con Jamaica, que escoltó a Estados Unidos en ese relevo corto femenino.

Fraser Pryce se despide con 17 medallas en los mundiales de atletismo, solo superada por Allyson Felix, que se retiró con 20 preseas en su haber. La jamaicana ha sido diez veces campeona del mundo entre 100, 200 y relevo corto, además de haber sido tres veces campeona olímpica y sumar ocho metales en Juegos. Toda una referencia de la velocidad que ayer celebró por todo lo alto su última carrera en el atletismo profesional, como siempre, con una amplia sonrisa, esa que le ha acompañado siempre, con el reconocimiento de todas las compañeras que compitieron en el relevo.

España, por su parte, estuvo peleando con los mejores países y llegó a soñar con las medallas, pero el último cambio entre Paula Sevilla y Maribel Pérez frenó un poco la inercia. Lo suficiente para que Alemania, tercera, y Gran Bretaña, cuarta, se distanciaran de las españolas.

En categoría masculina, la victoria de Estados Unidos también permitió a Noah Lyles cerrar el Mundial con tres medallas, aunque a diferencia de Jefferson-Wooden dos son de oro y una de bronce (en 100 metros). Un triunfo estadounidense que permitió a Kenny Bednarek disfrutar de su primer gran oro después de cinco platas, además de confirmar el dominio de la velocidad estadounidense en estos mundiales. Solo el triunfo de Oblique Seville en los 100 metros abrió una ventana entre los oros del Team USA a lo largo de las pruebas cortas en el Estadio Nacional de Japón.

Pero no solo llegaron victorias norteamericanas en velocidad. En el 5.000 masculino, tiempo de redención para un Cole Hocker que fue descalificado en las semifinales de 1.500 por un codazo a un rival. «Sentí que me habían robado en el 1.500. Sabía que tenía la oportunidad de tomarme la revancha, que tenía las piernas para llevarme este oro. Tenía muchos corredores por delante, pero me sentía muy fuerte, lo suficiente como para superarlos uno a uno. Mi objetivo era ganar también el 1.500, pero no me dejaron y me he tenido que conformar con uno», explicó después de la carrera el estadounidense que en los Juegos Olímpicos de París se hizo con el oro por delante de los favoritos Ingebrigtsen y Kerr. Precisamente el noruego, que quedó eliminado en series en 1.500 lo volvió a intentar en el 5.000 y llegó a estar en cabeza de la prueba hasta el toque de campana, pero a la hora de la verdad fue superado hasta caer a la décima plaza. Sus problemas en el talón de aquiles le han impedido preparar el Mundial como deseaba.

Tras Hocker (12:58.30) se clasificaron el belga Isaac Kimeli (12:58.78); y el francés Jimmy Gressier (12:59.33), oro en los 10.000 metros y que de este modo sale de Tokio con dos medallas. El resultado del 5.000 completa un Mundial para olvidar por parte de los fondistas africanos, que no se han llevado el título en 1.500, 5.000 y 10.000 metros, algo que no sucedía desde 1983 en la primera edición del campeonato, que se celebró en Helsinki. Entonces Steve Cram, Eamonn Coghlan y Alberto Cova fueron los vencedores. 42 años después han sido Isaac Nader, Cole Hocker y Jimmy Gressier los ganadores en las tres pruebas donde los africanos han sido los grandes dominadores.

La sonrisa de Olyslagers

Y en salto de altura femenino, primer título mundial al aire libre de la australiana Nicola Olyslagers, en un concurso marcado por la lluvia que obligó a parar en la jornada final los lanzamientos de disco y los saltos de forma momentánea. Olyslargers, la atleta que siempre apunta en su cuaderno el análisis de los altos que realiza, superó la barrera de los 2 metros y culminó una gran temporada en la que también se ha impuesto en la Diamond League.

De regreso a los relevos, histórico triunfo de Bostwana en el 4x400, un paso más allá después de la plata lograda en los Juegos.