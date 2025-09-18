El jinete asturiano Sergio Álvarez Moya renuncia a competir con España

Sergio Álvarez Moya no volverá a competir con la Federación Hípica Española hasta que no cambie la cúpula del ente. El jinete avilesino ... ya ha trasladado la decisión a los responsables de este deporte en España y explora vías para poder hacerlo con otro país, un camino que, reconocen en su entorno, es altamente complicado. La decisión de Álvarez Moya se enmarca en un «profundo conflicto» con la Federación Hípica Española por el que varios jinetes cuestionan las decisiones deportivas que se toman y que han llevado a cosechar los peores resultados de la historia del país en el pasado Campeonato de Europa.

Desde el entorno del jinete avilesino explican que el conflicto con la Federación Hípica Española viene de lejos. La actual cúpula de la entidad que preside Javier Revuelta desde hace veinte años, sostienen estas mismas fuentes, está tomando decisiones deportivas cuestionables, ponderando muy por encima las cuestiones «políticas. Están dejando fuera de grandes torneos a algunos de los mejores jinetes». Javier Revuelta revalidó su cargo como presidente de la federación el pasado mes de febrero, por lo que su mandato se extiende hasta 2028, coincidiendo con el ciclo olímpico. Este hecho ha provocado que Sergio Álvarez Moya, al que se espera que sigan otros jinetes insignes del panorama español, haya tomado la decisión de renunciar al equipo español. «Nosotros tenemos que tomar decisiones, no podemos depender de gente que no sabe por dónde te va a salir. No se puede tener una estructura de máximo nivel y que en el último momento te digan que no puedes competir».

La decisión adoptada por el jinete avilesino, que ya se quedó fuera del Campeonato de Europa por desavenencias con la federación, no ha sido sencilla de tomar. La meta de Álvarez Moya es llegar al Campeonato de Europa de 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028, pero para ello necesitará estar adscrito a un federación. Si no hay cambios en la española, la solución pasa por hacerlo con la de otro país, aunque para ello tendrá que conseguir la doble nacionalidad. Además, las normas internacionales establecen una penalización de dos años sin competir para aquellos jinetes que dedicen cambiar de federación.