El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sergio Álvarez Moya, en una de sus participaciones en Las Mestas. A. G.
HÍPICA

El jinete asturiano Sergio Álvarez Moya renuncia a competir con España

El jinete avilesino cuestiona las decisiones deportivas del ente federativo y explora la opción de saltar para otro país

José Luis González

José Luis González

Gijón

Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:29

Sergio Álvarez Moya no volverá a competir con la Federación Hípica Española hasta que no cambie la cúpula del ente. El jinete avilesino ... ya ha trasladado la decisión a los responsables de este deporte en España y explora vías para poder hacerlo con otro país, un camino que, reconocen en su entorno, es altamente complicado. La decisión de Álvarez Moya se enmarca en un «profundo conflicto» con la Federación Hípica Española por el que varios jinetes cuestionan las decisiones deportivas que se toman y que han llevado a cosechar los peores resultados de la historia del país en el pasado Campeonato de Europa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil no halla evidencia de la presencia de dos encapuchados en Cuevas el día del crimen
  2. 2 Hallan muerto a un camionero en el polígono de Bankunión, en Gijón
  3. 3 Muere un trabajador de 54 años en la antigua mina de Buseiro al caer por un desnivel de 20 metros
  4. 4

    La Policía Local de Gijón vuelve a los coches de gasolina: «Los híbridos no son operativos»
  5. 5 Luto en la abogacía gijonesa por la pérdida de Marta Felgueroso a los 65 años
  6. 6 Fallece el abogado gijonés Abel Díaz Arregui a los 60 años de forma repentina
  7. 7

    Varapalo a Asturias: el Gobierno central defiende ante la UE que el peaje de la autopista del Huerna dure hasta 2050
  8. 8 Detenido por atacar con un arma blanca a una menor en un parque en Gijón
  9. 9

    Indignación en Asturias por la decisión del Gobierno de España de mantener el peaje de la autopista del Huerna (AP-66)
  10. 10 El cierre de los centros de estética Bedda afectará a clientes y empleados en Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El jinete asturiano Sergio Álvarez Moya renuncia a competir con España

El jinete asturiano Sergio Álvarez Moya renuncia a competir con España