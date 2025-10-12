Nada detiene al 'Fenómeno': Joel Álvarez se estrena con victoria en peso wélter en UFC

Joel Álvarez venció en su puesta de largo en el peso Welter (171 libras) por decisión unánime de los jueces. No hubo dudas. El gijones ... apabulló a a Vicente Luque a pesar de tener al público brasileño en contra. No duró mucho el entusiasmo de los aficionados con su peleador. El 'Fenómeno' apabulló con una amplia variedad de golpes y técnicas en los tres asaltos . Una paliza en toda regla que dejó sin opción a Luque, incapaz de levantarse. El gijonés logró una tarjeta favorable de un triple 30-26 e incluso el árbitro debería haber detenido el pleito tanto en el primer asalto como en el segundo.

Victoria para España 🇪🇸 Victoria para Joel Álvarez por decisión unánime #UFCRio pic.twitter.com/uteWyW6prj — UFC Español (@UFCEspanol) October 12, 2025

Apostó por arrancar con boxeo, aprovechando la diferencia de altura y distancia, y fue trabajando poco a poco al brasileño mediante golpes muy bien ejecutados. El brasileño conectó algún golpe en la primera ronda, pero Joel Álvarez le devolvió una contra en la que su rival se quedó parado y se tocó el ojo. Podía parecer un piquete (golpe ilegal), pero no lo era, había sido una mano totalmente legal, por lo que el árbitro al detener la pelea debía haber decretado una victoria para el asturiano por KO técnico. Sea como fuere, se apuntó el primer asalto.

Siguió el vendaval en el segundo round. Joel sacó su repertorio con distintas técnicas de golpeo ante un rival que intentó voltear el liderazgo en el combate derribando al asturiano, hábil a la hora de defenderse y oportunista a la hora de sacar rédito de la situación con una frecuencia de golpes que dejó al brasileño sin respuesta. El árbitro no paró el combate a pesar de la superioridad del 'Fenómeno'. El duelo derivaba en un tercer asalto.

En el último asalto, Joel Álvarez no perdió la compostura y se dedicó a exprimir las debilidades de un adversario que insistió en forzar de forma estéril el derribo. El gijonés, lejos de sufrir, tomó una posición ventajosa y le endosó un triángulo invertido que finiquitó el enfrentamiento. Victoria en territorio hostil, con el público carioca en contra. «Lo siento por no finalizar, era más duro que una piedra», aseguró el gijonés que se postula así para ser un 'top ten' en la categoría. Nada frena a un luchador único.