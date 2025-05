Una lesión aparta al luchador asturiano Joel Álvarez de su próximo combate de UFC

Iván García Gijón Lunes, 5 de mayo 2025, 17:54 Comenta Compartir

Joel Álvarez no peleará la semana que viene. Una lesión en una de sus manos, producida la semana pasada mientras practicaba un ejercicio de golpeo, le ha dejado apartado de su combate contra el francés Benoit Saint Denis, el próxmo 10 de mayo, en el UFC 315. La velada, además, iba a suponer la despedida del peleador gijonés del peso ligero, las 155 libras —unos 70 kilos—.

«Hola a todos. Me quedo fuera de mi pelea en el UFC 315 por lesión en la mano, que me deja sin poder empezar a golpear durante 3 semanas. Hay muchos factores que no están en nuestra mano y no podemos controlar. El campamento había sido perfecto hasta la fecha. Volveremos este año reformados y con un enfoque diferente. Muchas gracias a todos siempre por el apoyo. Sois los mejores», expresaba el luchador de artes marciales mixtas (MMA) en sus redes sociales, anunciando que será baja en el próximo evento de combate.

El objetivo del luchador de Gijón una vez pasada la cita era el de dar el salto a una categoría más pesada. En peso wélter el corte se eleva unos siete kilos, hasta los 77, por lo que el asturiano tendrá que subir en musculación para lograr la mejor adaptación posible. En cualquier caso, no se espera que su estreno en el nuevo pesaje llegue hasta después del verano. El asturiano acumula un balance de 22-3 y, dentro de la UFC, un parcial de 7-2.

