Matteo Franzoso, promesa del esquí italiano, muere a los 25 años tras un accidente en Chile El deportista sufrió un grave traumatismo craneal durante un entrenamiento en la pista de La Parva, a pocos días de cumplir 26 años

N. V. Martes, 16 de septiembre 2025, 19:41 Comenta Compartir

La comunidad internacional del esquí está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Matteo Franzoso, esquiador italiano de 25 años, quien perdió la vida en Santiago de Chile tras un accidente sufrido durante un entrenamiento en la estación de La Parva. El joven atleta, que se preparaba para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, sufrió una caída violenta al ejecutar un salto, lo que provocó que atravesara dos redes de seguridad y colisionara contra una valla de madera situada fuera del trazado. El impacto le causó un traumatismo craneoencefálico severo y un edema cerebral. A pesar de ser trasladado de urgencia a una clínica y permanecer en coma inducido durante dos días, los médicos no lograron salvarle la vida.

Franzoso era considerado una de las figuras emergentes del esquí alpino italiano. Su trayectoria incluía una destacada actuación en el Mundial Junior de Narvik 2020, donde obtuvo el cuarto puesto en descenso, y una victoria en el circuito europeo en Zinal en 2021. Desde su debut en la Copa del Mundo en diciembre de ese mismo año, había competido en 17 pruebas de élite, consolidándose como un atleta en ascenso. Su mejor resultado fue un 28º puesto en el supergigante de Cortina d'Ampezzo en 2023.

La Federación Italiana de Deportes de Invierno (FISI) y la Federación Internacional de Esquí y Snowboard (FIS) han expresado su profundo pesar por la pérdida. El presidente de la FISI, Flavio Roda, calificó el hecho como «una tragedia para su familia y para nuestro deporte», recordando además la muerte de Matilde Lorenzi, otra joven esquiadora italiana fallecida en circunstancias similares en 2024.

Temas

Invierno

esquí