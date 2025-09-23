Muere Uco Lastra, excampeón del mundo de boxeo Es el único campeón mundial de boxeo montañés y una figura muy arraigada tanto en Santander y en su barrio, Cueto.

Aser Falagán Santander Martes, 23 de septiembre 2025, 16:40 Comenta Compartir

El campeón del mundo Uco Lastra (Santander, 12 de agosto de 1951-24 de septiembre de 2025) ha fallecido hoy martes, 23 de septiembre. Con su muerte, que ha causado conmoción en el deporte y, en general en toda la sociedad cántabra, se van el único campeón mundial de boxeo montañés y una figura muy arraigada tanto en su ciudad como, más en concreto, en Cueto.

En actualización Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

Temas

Boxeo