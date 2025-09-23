Muere Uco Lastra, excampeón del mundo de boxeo
Es el único campeón mundial de boxeo montañés y una figura muy arraigada tanto en Santander y en su barrio, Cueto.
Aser Falagán
Santander
Martes, 23 de septiembre 2025, 16:40
El campeón del mundo Uco Lastra (Santander, 12 de agosto de 1951-24 de septiembre de 2025) ha fallecido hoy martes, 23 de septiembre. Con su muerte, que ha causado conmoción en el deporte y, en general en toda la sociedad cántabra, se van el único campeón mundial de boxeo montañés y una figura muy arraigada tanto en su ciudad como, más en concreto, en Cueto.
