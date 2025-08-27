El Pasek Belenos contrata al argentino Jesús Simón como nuevo entrenador

El Pasek Belenos ya tiene nuevo entrenador. Una semana después del adiós de Jesús Delgado, el club apuesta por un perfil más joven, argentino, ... pero con una idea de juego similar, que conecta a la perfección con la filosofía del Pasek Belenos en los últimos años. Se trata de Jesús Simón (Paraná, Entrerríos, 1985), que hasta el momento ejercía como director deportivo del Club Tilcara y preparador físico en el Centro de Alto Rendimiento Unión Entrerriana de Rugby.

En 2011 fue jugador y entrenador en las categorías inferiores del club valenciano Les Abelles, por lo que Simón vivirá, a sus 40 años, su segunda experiencia en el rugby español avalado por exblanquiazules como Bruno Heit o Tano Pérez, que le dieron muy buenas referencias al presidente y director deportivo del Pasek Belenos, Felipe Blanco. «Se trata de un entrenador joven y con mucha formación tanto en el ámbito del rugby como de la preparación física. Han trabajado con equipos sénior y también jóvenes, así que creo que se adaptará muy bien a la plantilla que tenemos», comenta el avilesino.

Tras la salida por motivos personales y familiares de Jesús Delgado, el club se ha repuesto con un perfil que «nos dará lo que necesitamos en estos momentos. Es conocedor de nuestro estilo de juego y creo que va a ser un estímulo importante para los chicos. Una nueva voz, una nueva manera de trabajar... Está acostumbrado a trabajar mucho las destrezas, y eso es muy importante para nuestros jugadores jóvenes que subirán desde la cantera al equipo sub 23 y también al División de Honor Élite».

El Pasek Belenos comenzará el lunes la pretemporada, mientras que el martes llegará a Asturias Jesús Simón para reincorporarse a unos entrenameintos en cuya planificación ya está trabajando de manera online. «Confiamos en que su llegada sea un gran impulso para el club, le deseamos la mayor de las suertes y también agradecemos la predisposición y las facilidades del Club Tilcara para permitirle firmar por nuestro club», concluye Felipe Blanco.