Jesús Simón, durante una charla técnica. LVA
Rugby

El Pasek Belenos contrata al argentino Jesús Simón como nuevo entrenador

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Miércoles, 27 de agosto 2025, 17:16

El Pasek Belenos ya tiene nuevo entrenador. Una semana después del adiós de Jesús Delgado, el club apuesta por un perfil más joven, argentino, ... pero con una idea de juego similar, que conecta a la perfección con la filosofía del Pasek Belenos en los últimos años. Se trata de Jesús Simón (Paraná, Entrerríos, 1985), que hasta el momento ejercía como director deportivo del Club Tilcara y preparador físico en el Centro de Alto Rendimiento Unión Entrerriana de Rugby.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

