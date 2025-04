Luis Tapia, tras su grave lesión: «Ya estoy pensando en recuperarme y volver a jugar con el Pasek Belenos»

El Pasek Belenos se encuentra a dos encuentros de rematar la fase élite contando con opciones para arañar la cuarta plaza que le clasificaría ... para el 'play off' de ascenso a División de Honor. Para ello, el cuadro avilesino precisa imponerse este fin de semana en el Muro de Zaro al Gernika, ya matemáticamente dentro de los cuatro de cabeza, concluyendo esta segunda manga liguera en Puerta de Hierro ante Cisneros Zeta.

El equipo dirigido por Jesús Delgado afronta estas dos últimas fechas con problemas en la segunda línea después de la marcha de Pablo González por motivos laborales y la baja por lesión de Luis Tapia, ya operado del tendón de aquiles tras la rotura sufrida en Llaranes ante Ingenieros de Las Rozas. El delantero blanquiazul nos comenta en detalle los pormenores de la lesión.

«Llevaba varias semanas con molestias en la zona del tendón. Cada vez que enlazaba dos sesiones de campo en los entrenamientos se me inflamaba, cojeaba un poco, pero en los exámenes no salía nada reseñable. Lo trabajamos con el fisio pero yo tiré adelante, no creía que se tratase de una lesión potente», reconoce el madrileño.

Ya contra Industriales, «en una salida de touche que me tocaba percutir sentí con si me pegasen un batazo en el talón, tal cual. Me caí con bastante dolor, llegaron las asistencias, volví a intentar el apoyo pero nada, no me sostenía y me tuvieron que sacar en camilla», recuerda.

Ya en el hospital «me confirmaron la rotura y decidí irme a Madrid para la operación. Dentro de lo malo tuve buena suerte porque, por lo visto, la rotura se produjo bastante arriba y al pasar solo dos días hasta la intervención no le dio tiempo al tendón a contraerse demasiado. La operación salió bien y la recuperación serán cuatro o cinco meses. A ver si va bien».

El jugador madrileño afincado en Avilés desde hace varias temporadas analiza el rendimiento global del equipo. «Nuestra temporada creo que está siendo algo irregular, seguramente por las lesiones. Es muy raro que al llegar los partidos no tengamos ninguna lesión en el quince titular en puestos clave. Mala suerte, pero no sé si ha habido alguna jornada en la que hayamos estado todos disponibles y, siendo la liga tan exigente, es algo que se acaba pagando», sostiene.

Tapia tiene claro que «hay mucha igualdad, así que tienes que ir al límite y creo que no pudimos alcanzar la velocidad de crucero que buscábamos. No obstante, aun tenemos opciones de 'play off' cuando está terminando el año, hemos asegurado el grupo élite para la próxima campaña y jugaremos Copa del Rey, que es muy importante para el club. Confío mucho en el equipo, lo pondrán todo en estos partidos que quedan», asegura.

La renovación se da por segura. «Por mi parte ya estoy pensando en hacer la recuperación lo más profesionalmente posible. Espero trabajar bien este verano y llegar listo para una nueva temporada con el Pasek Belenos».