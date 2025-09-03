El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Primera foto de grupo de la temporada antes de iniciar el entrenamiento en La Toba. Arnaldo García
Rugby

El Pasek Belenos inicia la pretemporada en La Toba

El equipo blanquiazul se pone en marcha a las órdenes de Jesús Simón con el objetivo de hacer un buen papel en la nueva División de Honor Élite

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:15

Se acabaron las vacaciones. El Pasek Belenos ha comenzado la pretemporada en el Complejo Deportivo de La Toba con nuevo capitán, al estrenarse como ... técnico el argentino Jesús Simón. El objetivo, llegar de la mejor manera posible al inicio de la competición en la nueva División de Honor Élite, que tendrá lugar el fin de semana del 21 de septiembre, con un Pasek Belenos-Recoletas Salud Fénix en el Muro de Zaro de Llaranes.

