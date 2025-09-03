El Pasek Belenos inicia la pretemporada en La Toba
El equipo blanquiazul se pone en marcha a las órdenes de Jesús Simón con el objetivo de hacer un buen papel en la nueva División de Honor Élite
Avilés
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:15
Se acabaron las vacaciones. El Pasek Belenos ha comenzado la pretemporada en el Complejo Deportivo de La Toba con nuevo capitán, al estrenarse como ... técnico el argentino Jesús Simón. El objetivo, llegar de la mejor manera posible al inicio de la competición en la nueva División de Honor Élite, que tendrá lugar el fin de semana del 21 de septiembre, con un Pasek Belenos-Recoletas Salud Fénix en el Muro de Zaro de Llaranes.
El conjunto blanquiazul tiene confirmados a 24 jugadores en plantilla, mientras que el presidente y director deportivo, Felipe Blanco, sigue peinando el mercado en busca de jugadores que cumplan con los requisitos del club para competir en la élite. Lo normal es que la plantilla se cierre con más de 30 fichas, si bien el primer equipo podrá echar mano del sub 23, que estará formado por jugadores del Pasek Belenos y también del Gijón Rugby Club tras el acuerdo alcanzado entre ambas entidades.
No es habitual en rugby disputar partidos amistosos como tales, teniendo en cuenta los contactos y el poco margen hasta el inicio de la competición, pero a buen seguro que Jesús Simón dirigirá entrenamientos intensos con el objetivo de defender el escudo del Belenos de la mejor manera. Queremos ser un equipo reconocible y que haga disfrutar a la gente en la cancha».
1 /
Sobre su estilo de juego, reconoce que «es similar al que maneja el club, por lo que me comentó Felipe. Me gusta que mi equipo tenga la posesión del balón el mayor tiempo posible, atacar y cuando no la tengamos, que presionemos desde la defensa lo más rápido posible para recuperar la pelota».
Entre los fichajes para la presente temporada se encuentran foráneos como los neozelandeses Jackson Iose (Getxo) y Bernie Taulealo (Ordizia), que marcan un antes y un después con la habitual querencia por parte del club por jugadores argentinos, que continúan en buen número en la plantilla pero no tan alto como antes. Como parte de la División de Honor Élite, el Pasek Belenos tiene garantizada su presencia en la Copa del Rey.
