Piedad González, presidenta de la territorial asturiana de Tiro Olímpico: «Mis adversarios no asumen que una mujer los derrotara»

«Cuando llegué había un sistema informático completamente bloqueado y ninguna cuenta de ese ejercicio». Así resume Piedad González el panorama que se encontró tras ... imponerse en las elecciones a la Federación de Tiro Olímpico del Principado de Asturias. Unos comicios en los que González venció a Enrique Noval y Fernando Pérez holgadamente obteniendo 149 votos. Sus contrincantes acreditaron 93 y 16 papeletas, respectivamente. Ahí comenzaron unas hostilidades que la presidenta territorial insiste aún no han cesado.

«El otro día todavía escuchaba en un campo de tiro que una persona cercana a una de estas candidaturas se preguntaba que cómo puede una mujer estar al frente de una territorial de tiro». Y es que González es pionera en un campo, el de tiro, que sigue siendo una disciplina con una representación masculina muy alta. Su victoria le supuso convertirse en la primera mujer en ponerse al frente de una territorial de este ámbito y también le ha supuesto encontrarse una oposición, por parte de los que perdieron, que califica de todo menos deportiva. «Mis adversarios no asumen que fueron derrotados por una mujer y se niegan a aceptarlo», insiste la presidenta.

González aclara que este problema no es ni mucho menos «con los hombres que practican tiro», sino con «ellos dos y sus allegados». «15 de los 18 presidentes de clubes de tiro que hay en Asturias están metidos en la directiva, porque es lo que pretendemos, abrir esta disciplina todos los que quieran». Piedad González presidió durante 14 años –desde 2010– la Sociedad Gijonesa de Tiro (Sogito). Una etapa que le sirvió para demostrar su valía al frente de un club de tiro y para ganarse el apoyo deportivo. El mismo que la ha aupado a la presidencia territorial. «Yo si me presenté fue por la presión de compañeros y amigos que me decían que me tenía que poner ahí para echar a los que estaban».

Durante sus catorce años al frente de Sogito, González multiplicó por más de seis el número de socios. «Cuando llegué eran noventa y algo y lo hemos dejado con más de 600», relata. Un trabajo que, convencida de que puede replicar en la Federación Asturiana de Tiro, le sirvió de espaldarazo para asumir el reto. Uno en el que, reconoce, «no me esperaba lo que encontré». Cada una de las candidaturas que se presentaba a las elecciones a la territorial asturiana podía presentar hasta a 16 deportistas. Ella solo llevó a ocho. «Los otros me habían puesto a candidatos que no eran de mi cuerda». González también denuncia que «muchos de los federados no pudieron defender el voto» en aquellos comicios en los que, pese a todo, salió ganadora.

Ahora, nueve meses después, echa la vista atrás convencida de que su trabajo va por el buen camino. «En los nueve meses que llevamos hemos sacado 222 federados más». En total, Asturias cuenta con 4.020 federados tras el recuento casi a mano que tuvo que hacer la nueva Junta, llamando club a club, para elaborar el listado. «La presidencia que había antes no nos dejó nada», insiste González.

Un presidente condenado

Al frente de la Federación Española de Tiro se encuentra Miguel Francés. El mismo fue condenado por la Audiencia Provincial de Oviedo a dos años de prisión por apropiación indebida continuada durante su etapa al frente de la territorial asturiana. Una sentencia que ratificó el pasado abril el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

González reconoce «cordialidad» con la Federación Española, aunque no esconde que su relación con Francés no es la mejor. Está convencida que las hostilidades también pueden venir por ahí: «Ellos querían que ganase Enrique (el expresidente y uno de sus contrincantes). Era su candidato».