Marcos da Rocha es el director general de Planificación Agraria y de él depende la gestión del salmón en Asturias. A poco más de ... un día de que se abra la temporada de pesca con muerte atiende a este periódico.

–¿Con qué expectativas se inicia esta campaña?

–El inicio de la temporada es un hito importante, no solo por ver cómo evolucionan las capturas sino por saber cómo responden las medidas que se han ido adoptando en los últimos años. Es importante para nosotros seguir regulando de forma sostenible y sostenida en el tiempo esta actividad, que es también económica en nuestros entorno rural.

–¿Saldrá mañana el 'campanu'?

–Es lo que todos esperamos.

–¿En qué situación se encuentran los ríos?

–El Principado tiene muchos datos, hay un esfuerzo por recopilar la situación de nuestros ríos. Se han adoptado medidas consensuadas, ya antes de esta legislatura, para intentar hacer sostenible el recurso. Las capturas han ido minorando, en las temporadas de 2024 y 2023 se ha ido estabilizando el número de capturas, también por el efecto de las medidas. La del salmón no es una situación preocupante por los datos técnicos y científicos que tenemos, somos sostenibles. Habrá que seguir analizando.

–Hace dos años hubo un recorte importante en los cupos. ¿Hasta cuándo se mantendrán?

–Hay que ver su efectividad en un periodo más amplio. Otras regiones están vedando por completo algunas cuencas y en unos años verán si hay más o menos salmones. En su día se limitó la pesca en la cuenca del Narcea y se extrapoló a otras cuencas y este año y el pasado no se modificaron los cupos. No estamos en condiciones de ver 100% la efectividad de esa medida, pero los datos que muestran los censos nos permiten seguir con esta medida y luego ver si hay que ajustarlos más o no. Hay que tender a una pesca sostenible.

–¿Cuál es la situación biológica del salmón?

–Estamos atentos a la permanencia de los censos. Fomentamos las repoblaciones en colaboración con las sociedades de pescadores y valoramos su esfuerzo para que la actividad no tenga que cesar o vedarse. Con los datos, creemos que esta es la línea a seguir y que no es necesaria la veda total.

–No se puede decir que el salmón esté el peligro.

–Es una especie que nos preoucupa y nos ocupa, pero a día de hoy no estamos en disposición de asegurar que así sea.

–Hay una división de opiniones entre pescadores que va de la veda total al incremento de cupos. ¿Cuál es su postura?

–En esta última legislatura no se contempló la veda total. Aplicamos la rebaja de cupos del Narcea, que funcionó, al resto de cuencas. Somos un cauce de unión entre todos para que haya un cierto consenso. Nosotros tenemos que saber dónde está el término medio. Intentamos que sea una pesca sostenible y hemos conseguido cierta unanimidad.

–¿Por qué no llegan tantos salmones a Asturias?

–Va cambiando el efecto climático, la temperatura de las aguas de nuestros ríos, nuestros mares, hay depredadores como los cormoranes o las nutrias... Hay un cambio de ciclo en la reproducción del salmón, que se adapta a otros espacios. Se ve que entran menos salmones y tratamos de repoblar. Todas las decisiones que se adoptan están avaladas por criterios técnicos y científicos.

–¿Se hace un control de los cormoranes?

–Todos los años se hace, distribuidos por cuencas. En la temporada 2023-2024 se autorizaron 180 y se abatieron 157. Se hace cierta presión sobre esa especie, que tenemos constancia de que puede ser uno de uno de los grandes depredadores.

–¿Presionan para que se limite la pesca del salmón en el mar?

–Siempre que tenemos ocasión, se traslada. Son decisiones a nivel estatal para hacer presión ante otros organismos. Aquí no está permitida. Siempre reclamamos que haya un control para que lleguen cada vez más salmones a nuestros ríos.