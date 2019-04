El Sella ya tiene su campanu Ricardo Navarro, con el campanu. / XUAN CUETO El sierense Ricardo Navarro se hace con el campanu del Sella | El ejemplar, de 5,46 kilos y 77 centímetros, fue pescado esta tarde en el coto de Tempranas LUCÍA RAMOS Martes, 16 abril 2019, 19:03

Se ha hecho de rogar pero, finalmente, hay campanu del Sella. El ejemplar, de 5,46 kilos, 77 centímetros de longitud y 40 de perímetro, era echado a tierra esta misma tarde por el sierense Ricardo Navarro en el coto de Tempranas. «Estoy todavía bajando de la nube, me hace muchísima ilusión», manifestó el pescador, quien llevaba desde por la mañana probando suerte. Fue, explicó, al quinto lance y con un cebo natural a base de quisquilla y meruco como logró que el pez picase. «Se resistió mucho, tenía una bravura increíble, espectacular», aseveró Navarro, quien tras conversar en el precinto del Portazgo con el alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González Castro, decidió subastar la pieza. La puja tendrá lugar mañana, a las seis de la tarde, en la carpa instalada junto al Puente Romano de la ciudad canguesa.

Pescador desde los 21 años –ahora tiene 52-, Ricardo se mostraba enormemente emocionado con la hazaña. «Es la primera vez que saco un campanu y aunque no sea el de Asturias me da igual, pues el Sella es un río mítico, muy importante y estoy sumamente orgulloso», aseveró. La de hoy, agregó, era su primera jornada de pesca en todo el año y, si bien por la mañana el río no presentaba las mejores condiciones debido a las intensas lluvias de ayer, «por la tarde recuperó y lo conseguí». Eso sí, fue a base de «perseverancia». Le acompañaron en su gesta su inseparable amigo y compañero de pesca Virgilio Alonso, así como los madrileños Óscar Robles y Jaime Martín.