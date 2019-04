«Siempre hay que tener un plan 'b' en la vida» Javier Hernanz, el pasado mes de marzo en Madrid. / IÑAKI MARTÍNEZ El palista Javier Hernanz compagina su exitosa carrera deportiva con la moda y los estudios de Derecho, que espera terminar el próximo curso JESSICA M. PUGA Domingo, 14 abril 2019, 01:27

Los años en que los deportistas de élite vivían por y para su disciplina quedaron atrás. Javier Hernanz (Arriondas, 1983) es de los que exprime al máximo las horas del día para poder compaginar la piragua con sus estudios de Derecho, la televisión, la moda y los eventos. «Para que se nos vea, tenemos que estar en muchos sitios», se queja. Hernanz y sus compañeros de deportes minoritarios no hacen nada, incide, que no hayan hecho durante años los futbolistas. «La exposición pública no es algo nuevo. Hay mucho marketing en esto», explica quien llegó a jugar en la cantera del Sporting hasta que una lesión en la rodilla le alejó de los terrenos de juego. «David Cal ha sido el mejor deportista de la historia, pero no logró el reconocimiento que se merece porque no llegó a entrar en las casas». En 2013, había 6.409 licencias federativas de piragüismo frente a las más de 10.000 emitidas en 2017. El fútbol sigue siendo el deporte rey superando el millón de federados a día de hoy.

La generación de Hernanz, no toda, pero sí buena parte, se propuso hace tiempo cambiar la situación. «Hemos tenido que hacer nosotros un trabajo muy importante desde dentro para abrirnos a los demás», reconoce. Empezaron mostrando desde cómo entrenan y se preparan para las competiciones, hasta qué hacen en su tiempo libre. El asturiano se apoyó en las redes sociales y apostó por explotar su faceta de modelo para conseguirlo. Para darse a conocer más allá de sus logros deportivos, que son muchos (cinco medallas en el Campeonato Europeo de Piragüismo y tercero del mundo en la modalidad de aguas tranquilas, por citar algunos), comparte fotos de su rutina diaria y si le sugieren que baile, pues lo hace. De su participación en el programa 'Bailando con las estrellas', además de la experiencia y de perfeccionar su técnica, se llevó «un amigo, un apoyo», David Bustamante. Confiesa que le gusta mucho bailar y cantar, así que cuando le sugirieron participar, apenas lo dudó. «Comprobé que lo pudiera compaginar con el deporte, y me lancé. Me lo tomé como una buenísima oportunidad para exportar mi deporte y el sacrificio que implica. Todas las semanas tenía unos minutos en 'prime time' para hablar del piragüismo, eso es increíble», explica.

El piragüismo español se ha convertido en garantía de prestigio para el deporte español. «Los buenos resultados son fruto del trabajo realizado durante muchos años», explica el palista, parte de una delegación asturiana que es en buena medida responsable del éxito internacional. «Ojo, que solo Pelayo Roza y yo somos asturianos, Craviotto es adoptado», bromea Hernanz, quien regresó de Sevilla hace solo tres semanas con un bronce en el Campeonato de España de Invierno. «Hemos mejorado mucho en cuanto a exposición, aunque somos conscientes de que el fútbol es espectáculo y, por tanto, mucho más vendible», apunta el palista, que entiende el futuro en función del grado de enganche que tengan los niños.

Los días de Javier Hernanz parecen tener más de 24 horas. Se levanta muy temprano y entrena por la mañana y por la tarde, estudia en ratos libres, desconecta lo que puede, ha empezado a recorrer España impartiendo conferencias y, eso sí, duerme siempre sus ocho horas. «La rutina depende de la persona. Hay gente que tiene talento innato; lo mío es mucho trabajo y disciplina», dice, al tiempo que apunta que solo le quedan cinco asignaturas para completar su carrera de Derecho, con lo cual espera acabarla el próximo curso. «Siempre hay que tener un plan 'b'; no sabes si te vas a lesionar o qué. Es muy recomendable inculcar a los jóvenes lo ventajoso que es tener otra salida». Lo dice quien descubrió su gusto por el Derecho a los 10 años por tener como referente a su padrino, Francisco Álvarez de Soto, quien fuera ministro de Relaciones Exteriores de la República de Panamá.

Por tener, Javier Hernanz tiene hasta plan 'c': la moda. «Cuando en deporte no tienes los resultados que esperas y los ingresos son nulos, tienes que valorar todas las opciones que se te presentan», explica. La publicidad fue una, y algo que le ha hecho aprender mucho, le divierte y «se me da bien».

Hernanz es el deportista de élite criado entre dulces, pues su familia regente la Confitería Campoamor, en Arriondas. «Me encantan los dulces, pero en mi casa primó siempre la disciplina. Mi madre es especialista en hacer productos muy dietéticos y bajos en azúcar», apunta el responsable de que un ejército 'cachoper' haga bailes en cualquier circunstancia. Así llama a sus seguidores, casi 33.000 solo en Instagram. «Se lo empecé a llamar a quienes entregan cada gota de sudor y reciben la vida con positividad. Me gusta la gente que disfruta lo que tiene al máximo, que no se ahoga en un vaso de agua», explica. Cada vez son más.