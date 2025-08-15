Lucas Costa y Alba Ortiz se imponen en la LXXI Travesía Musel-Gijón
La prueba repetía recorrido en el que los 70 participantes tuvieron que cubrir los 4.500 metros, con salida en el Puerto Deportivo, a donde regresaron para concluir la travesía
Gijón
Viernes, 15 de agosto 2025, 12:31
El gallego Lucas Costa y la gijonesa Alba Ortiz se adjudicaron el triunfo absoluto esta mañana en la LXXI Travesía Musel-Gijón, que contó con ... la participación del 70 nadadores y la organizada por el Club Natación Ciudad de Gijón
La prueba repetía recorrido en el que los participantes tuvieron que cubrir los 4.500 metros, con salida en el Puerto Deportivo, a donde regresaron para concluir la travesía.
Lucas Costa logró una cómoda victoria y precedió en la clasificación masculina a Óscar Rodríguez y Enrique Torrallardona.
Alba Ortiz concluía la prueba en tercera posición de la general, llevándose el triunfo en categoría femenina. Blanca Alonso y Sylvia Van der Sanden, completaron el podio.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.