Lucas Costa y Alba Ortiz se imponen en la LXXI Travesía Musel-Gijón

El gallego Lucas Costa y la gijonesa Alba Ortiz se adjudicaron el triunfo absoluto esta mañana en la LXXI Travesía Musel-Gijón, que contó con ... la participación del 70 nadadores y la organizada por el Club Natación Ciudad de Gijón

La prueba repetía recorrido en el que los participantes tuvieron que cubrir los 4.500 metros, con salida en el Puerto Deportivo, a donde regresaron para concluir la travesía.

Lucas Costa logró una cómoda victoria y precedió en la clasificación masculina a Óscar Rodríguez y Enrique Torrallardona.

Alba Ortiz concluía la prueba en tercera posición de la general, llevándose el triunfo en categoría femenina. Blanca Alonso y Sylvia Van der Sanden, completaron el podio.