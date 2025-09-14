Unai Álvarez y María González vencen en la Travesía Playas del Oeste
175 participantes se zambulleron en la dársena de Poniente para cubrir los 4.500 metros de que constó la prueba, organizada por el Patronato Deportivo Municipal de Gijón
Gijón
Domingo, 14 de septiembre 2025, 12:17
Unai Álvarez (Gredos San Diego) y María González (Las Anclas) se adjudicaron la victoria en la V Travesía Playas del Oeste, puntuable para la Copa ... de España de aguas abiertas. 175 participantes se zambulleron en la dársena de Poniente para cubrir los 4.500 metros de que constó la prueba, organizada por el Patronato Deportivo Municipal de Gijón.
El madrileño Unai Álvarez fue el más rápido en categoría masculina y precedió en la llegada a Nil Ibáñez (Barceloneta), que acabó segundo. Lucas Costa (Ponteareas) finalizó en tercera posición.
María González dominó en categoría femenina, en la que estuvo secundada por Alba Ortiz (Ponteareas) y Blanca Alonso (Ciudad de Oviedo), que concluyeron segunda y tercera, respectivamente.
