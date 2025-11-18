El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Verónica Rodríguez, con su bicicleta en la concentración nacional de promesas. LVA
Ciclismo

La cuponera de Soto del Barco que sueña con una medalla paralímpica

Verónica Rodríguez participa en una concentración nacional de promesas tras conseguir este año un sexto puesto en la Copa del Mundo

Alberto Santos

Alberto Santos

Avilés

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:39

Comenta

La comarca del Bajo Nalón, y en concreto Soto del Barco, puede presumir del talento deportivo de una vecina que ya es una de ... las mayores promesas nacionales en el ciclismo paralímpico. La ciclista Verónica Rodríguez Pulido ha participado en la concentración nacional del equipo Cofidis, impulsado por el Comité Paralímpico Español y la Federación Española de Ciclismo, celebrada este pasado fin de semana en Madrid.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dolor contenido en el funeral por Natalia Menéndez en Grullos
  2. 2 Hallan el cadáver de un hombre en un cajero de Gijón
  3. 3

    Detenido un joven por una agresión sexual en el Naranco
  4. 4 Fallece Amalia López Tuya, la lotera que dio el mayor premio de la historia de Gijón
  5. 5 La Consejería de Educación investiga una agresión a un profesor del CIFP Avilés
  6. 6 Multa de 200 euros, sin seguro y hasta cárcel: Las consecuencias de no llevar la V16 en el coche
  7. 7

    Intentan acceder a uno de los pisos precintados en Gijón de la banda de narcos
  8. 8 Llega a Asturias el primer temporal de frío y nieve
  9. 9

    Un exalto cargo del Principado señala al Servicio de Minas como responsable último de lo que ocurría en Cerredo
  10. 10 El juzgado acuerda el ingreso de la menor detenida por la muerte de su cuñada en Candamo en el centro de menores de Sograndio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La cuponera de Soto del Barco que sueña con una medalla paralímpica

La cuponera de Soto del Barco que sueña con una medalla paralímpica