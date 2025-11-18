La cuponera de Soto del Barco que sueña con una medalla paralímpica

La comarca del Bajo Nalón, y en concreto Soto del Barco, puede presumir del talento deportivo de una vecina que ya es una de ... las mayores promesas nacionales en el ciclismo paralímpico. La ciclista Verónica Rodríguez Pulido ha participado en la concentración nacional del equipo Cofidis, impulsado por el Comité Paralímpico Español y la Federación Española de Ciclismo, celebrada este pasado fin de semana en Madrid.

Esta sotobarquense de 37 años compagina su actividad como vendedora de cupón con su trayectoria en el deporte paralímpico. Verónica Rodríguez compite en ciclismo paralímpico en bicicleta, clase WC3, disciplina que ha complementado con el remo, deporte en el que también ha competido.

Entró en el programa de Promesas en 2024, y desde entonces ha mostrado una evolución constante. En 2025 ha firmado uno de sus mejores resultados internacionales tras lograr un sexto puesto en la prueba en ruta de la Copa del Mundo de Ostende, consolidándose como una de las ciclistas con mayor proyección dentro de su categoría.

«Confío en alcanzar esa meta olímpica, ya que pienso que tengo las cualidades necesarias para lograrlo»

«Considero que todo lo que he logrado ha sido a través de mis propios méritos, pero sí que es cierto que gracias a formar parte del equipo Cofidis todo ha sido mucho más sencillo, ya que el grupo me ha proporcionado todos los medios para poder lograrlo. Respecto a mis objetivos, tengo la ilusión de conseguir una medalla en el ciclismo paralímpico y confío en alcanzar esta meta, ya que pienso que tengo las cualidades necesarias para poder lograrlo», señaló la ciclista.

La deportista sotobarquense ha desarrollado su talento dentro del programa impulsado por Cofidis, el Comité Paralímpico Español (CPE) y la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) en el marco de 'Cofidis Pedaleando Contigo'. La concentración ha reunido a los integrantes del equipo nacional, compuesto también por Manuela Vos (56 años, Madrid), David Mouriz (42 años, Galicia), Héctor Esturillo (36 años, Andalucía), Juan Alberto Jiménez (28 años, Aragón), Imanol Arriortua (27 años, País Vasco), Joan Sansó (25 años, Baleares), Antonio Ramón Prieto (32 años, Andalucía), Eneko Arrieta (14 años, País Vasco), Héctor Acevedo (15 años, Comunidad Valenciana), Lucía Peña (14 años, Castilla y León), Nacho Rodrigo (18 años, Comunidad Valenciana), Roberto Martínez (17 años, Madrid) e Iraide Rodríguez (17 años, Madrid).

Durante las jornadas, los deportistas han completado sesiones de entrenamiento en carretera, ejercicios de técnica, charlas sobre nutrición, salud deportiva y dinámicas de cohesión grupal, orientadas a fortalecer tanto su preparación física como su desarrollo personal.

El Equipo Cofidis de Promesas Paralímpicas de Ciclismo, creado en 2018, tiene como objetivo detectar y formar a nuevos talentos del ciclismo adaptado español, ofreciendo recursos técnicos y humanos para impulsar su rendimiento, y favorecer su acceso a la selección nacional. Desde su puesta en marcha, más de treinta deportistas han formado parte del proyecto, que combina entrenamiento, apoyo psicológico y formación en valores.

El programa se integra dentro de la plataforma 'Cofidis Pedaleando Contigo, que engloba todas las acciones de la compañía vinculadas al ciclismo: el equipo profesional Cofidis Team, el programa de Educación Vial y el compromiso con la inclusión y la movilidad sostenible.

«El programa se ha estabilizado como una fuente de captación y formación de ciclistas paralímpicos, y sigue siendo un proyecto igual de emocionante que el primer día», destaca Begoña Luis Pérez, seleccionadora nacional de Ciclismo Paralímpico y directora del Equipo Cofidis de Promesas Paralímpicas de Ciclismo. «Hemos conseguido formar a ciclistas que han obtenido excelentes resultados en campeonatos del Mundo, y otros que han formado parte del equipo del Team Relay Nacional. Nuestro objetivo llegar a que algunas de estas promesas disputen unos Juegos Paralímpicos», añadió.