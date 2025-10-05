Alberto Ordóñez e Iván Suárez logran la victoria en el Rally Montaña Central

En una jornada marcada por la lluvia, especialmente en la sección de la tarde, Alberto Ordóñez e Iván Suárez (Citroën C3 Rally2) se adjudicaron ... la victoria en la vigésima edición del Rally Montaña Central, quinta prueba del Campeonato de Asturias de rallys. Un triunfo, el tercero consecutivo del piloto yerbato en el regional, que le deja a las puertas del título.

Los de Nava Racing dominaron la prueba organizada por la Escudería Turón Arrass desde la primera especial, que se disputó en seco, imponiéndose en siete de los ocho tramos cronometrados. Únicamente el segundo paso por Muñón, en el que Óscar Palacio y Alberto Iglesias Pin (Skoda Fabia RS Rally2) fueron los más rápidos, impidió que hicieran el pleno.

Los vigentes campeones regionales finalizaron segundos, a 36,4 segundos de la pareja ganadora, completando el podio, en un sobresaliente rally en casa, Emilio Arias y Enrique Velasco (Toyota Yaris N5), quienes habían finalizado la jornada matinal a tan solo 2,4 segundos de Palacio y Pin.

Cuartos absolutos concluyeron los gallegos Luis Vilariño y David Míguez (Skoda Fabia Rally2 Evo), y quintos José Manuel Martínez e Irene Serrano (Ford Fiesta R5).

Dentro de las copas de promoción, el VolanFAPA no se resolvió hasta la pasada final por La Collada, donde Esteban Vallín e Irene Caso recuperaron el liderato, para llevarse el triunfo final por un exiguo margen de 1,5 segundos respecto a Hugo Rodríguez y Gema Sánchez. Pablo Jiménez y Luis Ignacio Rodríguez (Peugeot 106) se impusieron en la LVN Cup, Carlos Nazaré y Perla Gabriela Gómez (BMW 325i) dentro del Trofeo Luisón, y Adrián González y Marino Manuel Díaz (Citroën Saxo) en la Copa Ancomi.