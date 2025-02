Fernando Alonso disputará su primer Dakar

«Es el desafío más duro de mi carrera»

La pareja formada por Fernando Alonso y Marc Coma disputará el Dakar 2020 con Toyota, algo que se hizo oficial este mismo jueves en una multitudinaria rueda de prensa celebrada en Port Aventura. El asturiano, que se había mostrado reticente a confirmar la noticia antes del anuncio oficial, estaba exultante. «El Dakar es una de las carreras más exigentes. Este es el desafío más duro que he tomado en mi carrera. Tendré que aprender todo de cero, pero creo que estoy en el ambiente y el equipo adecuados para hacerlo. Es un equipo fabuloso y he podido aprender de todos los pilotos para ser mejor piloto en enero, pero también mejor persona incluso en el futuro», destacó, sonriente.

La aventura de Alonso se encuadra en una filosofía que sigue desde que entendió que no todo es la Fórmula 1. «Lo hago por el reto de intentar hacer cosas imposibles. La primera vez que lo piensas te dices 'esto no es factible', pero como he probado tantas cosas que no se podían hacer y cuando se consiguen haces historia, quiero seguir haciendo estas cosas imposibles», se congratuló. Ahora disputará unos test, una carrera y se centrará en prepararse mental, física y hasta mecánicamente. «Tengo que saber en qué etapas interesa más forzar, dónde conservar mecánica. Para mí es nuevo y no quiero que me pille el toro. Debo saber toda la teoría, y ademas mucha práctica mecánica, como saber reparar el coche durante la etapa, cambiar suspensiones y otras partes», señaló Alonso, que es consciente de que es un novato. «Llegar a una carrera pensando en un 0% de opciones sería estúpido, así que digo un 1% para llenarme algo de ilusión. Me gustaría acabar, porque el 60% no lo hace y sería estupendo, pero dependerá un poco también de la suerte», advirtió.