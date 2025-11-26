Aston Martin da el poder absoluto a Adrian Newey Las dudas y la lucha de poder en la cúpula del equipo hacen que el ingeniero jefe también ostente el cargo de máximo responsable de pista para 2026

David Sánchez de Castro Miércoles, 26 de noviembre 2025

El rumor saltaba en el tumultuoso domingo del GP de Las Vegas: en Aston Martin había una guerra civil en marcha. Andy Cowell había tomado la decisión de dimitir como jefe del equipo e iba a dejar su puesto para dedicarse a otras funciones dentro del equipo o, incluso, para marcharse a otra estructura. Los nombres no tardaron mucho en salir: desde el improbable Otmar Szafnauer, exjefe de Alpine, hasta el expulsado de Red Bull -y jefe de equipo más exitoso de la historia reciente- Christian Horner.

El motivo de esta decisión de Cowell era un fuerte desencuentro que había tenido con Adrian Newey, máximo responsable técnico, por el camino que estaba tomando el desarrollo del monoplaza de 2026, sobre el que todos los miembros de Aston Martin, desde el dueño Lawrence Stroll hasta los que ponen el dinero, la familia real de Arabia Saudí, tienen puestas muchas esperanzas.

La noticia ha tardado tres días en confirmarse, pero no con la resolución que apuntaban los primeros rumores. No serán ni Szafnauer ni Horner, sino alguien mucho más cercano: el propio Newey es el sustituto de Cowell. El ingeniero jefe tomará desde 2026 las riendas absolutas del equipo Aston Martin, siendo no solo el que firme el diseño del AMR26 de la nueva normativa sino el que viaje a los 24 grandes premios para tomar las decisiones pertinentes de cara al día a día de las carreras. Cowell, por su parte, no cambia de equipo ni se va, sino que será el Jefe de Operaciones Estratégicas, una suerte de jefe paralelo del equipo cuya función no queda clara del todo.

Lo que está claro es que en esta guerra interna, en Aston Martin no han querido esperar. A poco más de dos meses para ver en pista por primera vez el nuevo coche con el que Fernando Alonso y -teóricamente- Lance Stroll van a buscar pelear por victorias e incluso el título, Lawrence Stroll ha decidido no asumir ningún riesgo. Aunque ello conlleve estrenar un nuevo jefe de equipo. Andy Cowell solo ha estado en el cargo nueve meses, lo que a efectos prácticos es una única temporada que Aston Martin cerrará con la sensación de que han perdido un año entero. Solo hay que escuchar a Alonso al acabar la carrera de Las Vegas, donde dijo que para él le quedan dos grandes premios para celebrar que ya no tendrá que pilotar más este coche.

Cargo plenipotenciario

La llegada de Newey a Aston Martin a mediados de abril de este año, cuando se produjo su aterrizaje oficial, fue con alfombra roja. No solo fue incorporado como un trabajador de lujo al equipo, sino que incluso le hicieron accionista, lo que a efectos prácticos le convierte también en dueño en parte.

Desde el primer minuto, han sido sus sensaciones las que han guiado el desarrollo del próximo proyecto. Las dudas que Cowell ha expresado día a día, especialmente en los últimos meses, han obligado a Lawrence Stroll a tomar una decisión: apartarle. No quiere que nadie saque del camino a un Newey que ahora tendrá mando en plaza para todo lo que pase en los fines de semana de carreras, aunque suponga que le multiplique también la responsabilidad y las culpas en caso de que no salgan bien las cosas. El nuevo cargo de Cowell, jefe de estrategia, no servirá tanto para tomar las decisiones durante las carreras -como cuándo debe entrar en boxes-, sino más bien para «ayudar a optimizar la asociación técnica entre el equipo, Honda, Aramco y Valvoline». No es una patada para arriba, pero sí hacia un lado.

Habrá que ver si esto es un cambio real o simplemente será un nuevo volantazo en el barco de Aston Martin. En los últimos tres años, ha tenido tres jefes de equipo: Mike Krack, Andy Cowell y ahora Adrian Newey. La sensación de que el timón no va tan firme como se esperaba está muy presente en la mente de todos, y este será un examen muy serio a la capacidad de Newey para salir de su despacho y de sus lápices para ponerse en el muro del equipo.

Será la primera vez, también, que Adrian Newey asuma el rol de jefe absoluto durante las carreras. Durante su etapa en Red Bull, en muchos grandes premios ejerció de mano derecha de Christian Horner, por lo que este nuevo papel no le es del todo ajeno. Habrá que ver si toda la experiencia que ha acumulado en las carreras durante las últimas décadas le ha preparado para convertirse, ahora de manera única y con el cetro en la mano, en campeón del mundo también como jefe absoluto.