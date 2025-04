Austria, primer asalto: quien golpee primero, tendrá ventaja

david sánchez de castro Jueves, 2 de julio 2020, 17:38 | Actualizado 20:36h. Comenta Compartir

Se acabó la espera. Han pasado más de 100 días desde la última vez, y los 20 pilotos ya están listos para arrancar los motores este viernes para la disputa de los primeros entrenamientos libres de la temporada 2020. La Fórmula 1 se convertirá en el primer campeonato internacional en reanudarse, en su caso iniciarse después del fiasco de Australia.

Sin fans, algo que notarán mucho en un circuito como el Red Bull Ring, con extremas medidas de seguridad sanitaria y todas las miradas del mundo sobre ellas, el 'gran circo' despliega la carpa en un circuito en el que el gran favorito, Lewis Hamilton, sólo ha ganado en 2016, y ese año no fue campeón del mundo. Empezar en un circuito tan complejo como el antiguamente conocido como A1 Ring, algo inédito, abre muchísimo las posibilidades para todos los corredores.

Aunque Hamilton saldrá como el gran candidato en todas las apuestas, nadie debe obviar que Max Verstappen ha ganado aquí en los dos últimos años. La carrera de 2019 y su lucha con Charles Leclerc quedaron en las retinas de los espectadores como una de las mejores de los últimos tiempos, lo que unido a las ansias del monegasco para brillar en la primera carrera del año puede dejar una batalla épica.

Leclerc está llamado a ser uno de los grandes agitadores de la inesperadamente corta temporada 2020, sin olvidar que tiene a su lado a un Sebastian Vettel que se irá de Ferrari a final de año. Aunque ya no es el que fue, el orgullo de todo un tetracampeón le obliga a batallar como si fuera un recién llegado de 20 años. Quizá esté a punto de disputar su última docena de carreras (con suerte), o quizá sea las últimas antes de cambiar de equipo (Renault está al acecho y se juega el asiento con, entre otros, Fernando Alonso), pero en cualquier caso no querrá hacer el ridículo.

La batalla de la tierra media

En un circuito donde se ronda el minuto en la vuelta más rápida, y pese a que cuenta con varios puntos de adelantamiento, la presión para no errar es máxima. Especialmente el sábado, en la lucha por la pole, ningún piloto podrá despistarse en la búsqueda de un giro en el menor tiempo posible.

Si la lucha por la pole es toda una incógnita, los tres equipos grandes serán los que opten a ella. Mucho más abierta estará la pelea por la zona media, y ahí es donde Carlos Sainz buscará brillar. El piloto que ha sido noticia durante este confinamiento por su flamante fichaje por Ferrari tiene ante sí una oportunidad de oro para empezar un paso por delante del resto.

Sin presión por primera vez desde que llegó a la F1, ya que tiene contrato garantizado para 2021, Sainz tiene el reto de no acomodarse. Y no es un reto sencillo: hace falta una gran fortaleza mental para no cometer el error de relajarse Lando Norris, su aún compañero, tiene ganas de reivindicarse ante la llegada el año que viene de un Daniel Ricciardo muchísimo más experimentado y con la veteranía que le confieren sus años en Red Bull y Renault. El equipo galo será, a priori, de nuevo uno de los grandes rivales de McLaren por los puntos y, quizá, por la zona alta de la tabla, siempre que los tres de arriba les dejen algo que arrebañar del plato.

Este jueves ya se vio parte de la nueva normalidad que campará en los circuitos. Test de temperaturas prácticamente en cada esquina, gel hidroalcohólico en las puertas de los más humildes bases de los equipos (Red Bull no cuenta con su popular Energy Station) e incluso mensajes para promover el distanciamiento, del tipo: «¿Realmente necesitas entrar aquí?». Incluso algunos pilotos han optado por no salir del circuito y dormir en motorhomes aledaños al trazado, a imagen de lo que hacen muchas otras competiciones como MotoGP o las categorías inferiores del automovilismo.

Incluso la relación con la prensa, mucho menos numerosa, ha cambiado. La rueda de prensa previa del jueves se hizo de manera semivirtual, con unos pocos periodistas en la sala, separados, y otros tantos vía online. Con mascarillas, los corredores fueron respondiendo las preguntas que les iban lanzando, mascarilla en boca y la tensión habitual del arranque de la competición.

Lo que no ha cambiado es que el clima volverá a traer diversión: este jueves, cayó una gran tormenta sobre el circuito austriaco. La nueva normalidad, en este sentido, se parece mucho a la tradicional.