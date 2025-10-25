El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Muere un vecino de Barredos, en Laviana, horas después de recibir varios golpes en plena calle
Carlos Sainz, en el GP de México. Ep
GP México

El cambio de vida de Carlos Sainz, un año después de ganar en México

La vida del madrileño ha variado sustancialmente después de haber conquistado su cuarta victoria en el GP de México de 2024

David Sánchez de Castro

Sábado, 25 de octubre 2025, 21:51

Comenta

Carlos Sainz suma, de momento, cuatro victorias en su palmarés en la Fórmula 1. La última la logró en el siempre tumultuoso Gran Premio de ... México de 2024 donde, por su condición de piloto hispano, fue vitoreado como un héroe. A esas alturas de año, ya sabía que no iba a seguir en Ferrari y que su futuro pasaba por Williams, lo que suponía un cambio radical en su vida: pasar de luchar por lo más alto a hacerlo por apenas puntuar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

