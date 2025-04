El dominio de McLaren se pone a prueba en Suzuka

David Sánchez de Castro Madrid Jueves, 3 de abril 2025, 13:42 Comenta Compartir

Pocos circuitos hay más indiscutiblemente identificables que Suzuka. El Gran Premio de Japón está siempre señalado en el calendario de los pilotos, equipos y los pizpiretos aficionados nipones, que convierten cada edición de su cita con la Fórmula 1 en una fiesta. Tengan o no ídolos locales, que en este caso sí lo hay, los japoneses demuestran una simpatía contagiosa que no es simple fachada, sino que se trasluce en algo real. No es casual, por tanto, que pese a ser uno de los trazados más complejos e incómodos del calendario, todos los pilotos desean que llegue.

Este año, la cita en Japón se ha trasladado al inicio del campeonato. En esa búsqueda de evitar la época de los tifones y maximizar la eficiencia de los traslados, se ha apostado por la pura lógica: desde Shanghái, en China, se viaja a Suzuka, en Japón. Eso no va a evitar que la lluvia haga su aparición este fin de semana, lo que va a añadir un extra de emoción -como quedó probado en la cita de Australia- a un fin de semanas con varios focos de atención.

El primero está en Red Bull. El convulso inicio de año de la escudería donde milita el campeón del mundo Max Verstappen vive en Suzuka un hito con el ascenso de Yuki Tsunoda al primer equipo, en lugar del defenestrado por demérito propio Liam Lawson. El neozelandés llegó con la vitola de ser candidato a hacer tambalear el reinado de Mad Max y poco más y tiene que retirarse ya no de la Fórmula 1, sino de la actividad deportiva en general después de dos colosales ridículos como hacía muchos años que no se veía. Regresar a Racing Bulls, el antiguamente conocido como Toro Rosso, es una manera de calmar las aguas, pero si vuelve a abochornar, quedará en entredicho de manera inaplazable.

El gran beneficiado de esta situación es Tsunoda, no solo por el ascenso en sí, sino por hacerlo ante sus compatriotas nipones y con firmes opciones a luchar por el podio o, al menos, por el 'top 5'. Es un reto mayúsculo, toda vez que no solo tiene a Verstappen como primer rival, sino también a los hombres de Ferrari, heridos después de la doble descalificación de China, o a los de Mercedes, que han logrado colarse en las dos carreras disputadas como alternativas al podio. Tsunoda será el invitado en esa lista para completar el tercer lugar del podio, ya que los dos primeros parecen tener ya dueños.

Otro asunto es el orden. Si algo ha caracterizado la historia del equipo McLaren es su dificultad para gestionar a dos pilotos ganadores. Suzuka precisamente fue el escenario de uno de los choques más legendarios de la historia de la competición entre Alain Prost y Ayrton Senna. Lando Norris y Oscar Piastri no son ni un atisbo de sombra de lo que fueron Prost y Senna, pero sí parten en este arranque de 2025 como los claros candidatos a victoria. Ya se ha visto en alguna carrera del pasado cómo el británico, bautizado como 'Blando' Norris por aficionados con la lengua y el teclado muy afilados, se las ha visto y deseado cuando su compañero australiano le reta. Piastri no tiene un gran carisma fuera de la pista, pero dentro se confirma como uno de los más duros rivales que podría tener Norris si quiere obtener su ansiado Mundial. Otro asunto es que McLaren tenga visión y altura de miras para saber quién es el líder y quién debe serlo.

El ínfimo objetivo de Alonso

El rendimiento de los españoles en lo que va de temporada ha sido, cuando menos, cuestionable. Carlos Sainz lleva solo un punto logrado gracias a una carambola en los despachos que le permitió saltar tres posiciones de golpe después de cruzar la meta del GP de China, mientras su compañero Alex Albon lleva ya más puntos que en todo 2024. Según el madrileño, algunos vicios y costumbres adquiridos en Ferrari le están lastrando.

Peor se explica lo de Fernando Alonso. La mala suerte solo es un motivo entre los múltiples que explican que lleve cero puntos en dos grandes premios, frente a los diez que lleva Lance Stroll. El AMR25 no es un monoplaza que permita aspirar a la grandeza, ni mucho menos, pero tampoco es el tractor que se temen muchos. Si Stroll ha sido capaz de puntuar, Alonso debe serlo. Para quitarse ese sonrojante cero del casillero en la clasificación general el primer objetivo es mucho más sencillo: acabar la carrera. Alonso suma sus participaciones los domingos por abandonos, bien por un accidente bien por un inesperado problema en los frenos. Cuestiones ajenas a su control en buena medida, pero que han colocado una inesperada mochila con presión que nadie esperaba a estas alturas de su vida deportiva.