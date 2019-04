Fernando Alonso: «Creo que soy el mejor piloto del mundo» Fernando Alonso controla el monoplaza en el circuito de Sakhir / Europa Press «En la Fórmula 1 se necesita el coche correcto para ganar», explicaba Alonso EUROPA PRESS Miércoles, 3 abril 2019, 19:17

El español Fernando Alonso ha dicho que se siente «el mejor piloto del mundo», aunque eso es algo «difícil de demostrar en la Fórmula 1, donde se necesita el coche correcto para ganar», y ha añadido que a sus 37 años no piensa en la retirada y que seguirá pilotando mientas sea «competitivo».

Alonso ha vuelto a subirse a un monoplaza de Fórmula 1 cuatro meses después de la despedida con honores que tuvo en el Gran Premio de Abu Dabi. El asturiano colabora con McLaren, del que es embajador y asesor deportivo, en los dos días de test que se celebran en el circuito de Bahréin. «No, realmente no me ha tentado para volver. Lo que tenía que conseguir en la F1 o incluso más de lo que había soñado nunca, ya lo logré. No tengo quejas. Si algún día vuelvo, lo cual dudo, porque mi decisión de dejar la F1 es firme, es para ganar algún Mundial. Acabar séptimo o cuarto, no es tentador todavía», comentó en Bahréin, que destacó los avances que ha registrado el MCL34. «Hay un paso adelante en cada aspecto del coche», profundizó