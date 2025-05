Mónaco, un circuito de otro tiempo irrenunciable para la F1

David Sánchez de Castro Jueves, 22 de mayo 2025, 19:38 Comenta Compartir

Las 24 horas de Le Mans, las 500 millas de Indianápolis y el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 forman la llamada 'Triple Corona' del automovilismo. No es casual. Las tres carreras se disputan en circuitos legendarios, propios de los libros de historia, donde se han escrito los relatos que enamoraron a los aficionados a las cuatro ruedas y que poco a poco luchan contra los pujantes nuevos relatos 'tiktokeros' guionizados por Netflix bajo la lupa estroboscópica de las redes sociales.

La cita del Principado lucha ya desde hace años por no perder su esencia mientras se ajusta el traje de la modernidad. No faltan los yates, imprescindibles en el decorado, ni las cenas de gala o los famosos de satén a los que les quitan el hueco los de polipiel que se cuelan en el incómodo paddock entre las calles más icónicas del calendario de la Fórmula 1 un año más. El Gran Premio de Mónaco es automovilismo pero también espectáculo y glamour, hasta el punto de que lo primero ya casi no tiene cabida.

Y es que hay una cuestión física que hace de esta cita una de las más predecibles del año. Sin el ingrediente de la lluvia es imposible que se produzcan cambios de posición fuera de boxes. En el pasado era difícil ver adelantamientos aquí, pero ahora es una utopía: no caben dos coches en paralelo para rebasarse si no es jugándosela y no en todas las zonas. Por eso, en un intento de mantener vivo el espectáculo el domingo, la FIA impuso para esta carrera una curiosa normativa: todos los pilotos deberán pasar dos veces a cambiar ruedas con el objetivo de que las estrategias pasen al primer lugar de la relevancia. De una manera totalmente añadida, como un relleno de nata en un bollo duro, los responsables de la competición necesitan que Mónaco -renovado hasta 2031, pero no se sabe qué pasará después- deje imágenes para el recuerdo que tapen las críticas, que las habrá, sobre la carrera.

Pero más allá de lo que ocurra, forzado o no, el domingo, el resultado de la clasificación del sábado será crítico. Los candidatos indiscutibles para lograr el mejor tiempo serán Max Verstappen y Oscar Piastri, que han logrado tres poles cada uno en lo que va de campaña, y Lando Norris, al que le cuesta seguir el ritmo con el tetracampeón y su compañero de equipo. La ejecución de Piastri en lo que va de campaña le ha convertido en el referente inesperado de McLaren y consagrarse con una victoria puede ser clave ya no solo para aumentar su margen de ventaja sobre sus rivales, sino también para que su candidatura sea más creíble. La labor de Verstappen será mantenerse como el gran enemigo del dominio naranja.

Newey, talismán en Aston Martin

Más abajo, y esperan que no mucho más, en la tabla estarán los dos españoles en la parrilla. Carlos Sainz quiere quitarse el relativo mal sabor de boca que le dejó Imola después de una errónea estrategia de su equipo que le impidió pasar del octavo puesto, algo que hubiera firmado un Fernando Alonso desesperado.

El evidente gafe que le persigue este año tuvo su culmen en la última carrera, donde mejor rendimiento mostró el 'Tractor' Martin AMR25. De ser uno de los candidatos incluso a 'top 5' se tuvo que conformar con una más que mejorable undécima plaza que le mantiene como uno de los cinco pilotos -incluyendo al redebutante Franco Colapinto- que aún no han sumado este año.

La presencia de Adrian Newey por primera vez en el box de Aston Martin será todo un revulsivo en lo anímico. Poco podrá hacer el ingeniero británico con un coche evidentemente fallido más allá de los pocos esbozos que pueda sugerir, ya que está centrado en la labor de hacer un coche campeón en 2026, pero el halo que tiene su figura ya debería ser suficiente para que mejoren las perspectivas. Si las novedades de Imola funcionaron no deberían fallar en Mónaco, máxime cuando además se lleva el mismo juego de neumáticos que en la cita italiana. Para Alonso, Mónaco es y será especial por siempre, no solo porque ha ganado en este circuito varias veces, sino porque en 2023, si hubiera montado intermedios, aquí hubiera firmado la ansiada '33'. Lejos quedan ya esos días.