Muere Fabrizio Borra, amigo íntimo y fisioterapeuta de Fernando Alonso: «Gracias por enseñarme tanto y hacerme mejor persona»

El mundo del automovilismo está de luto tras la trágica pérdida Fabrizio Borra, quien el fisioterapeuta personal del piloto asturiano de Fórmula 1 Fernando Alonso. Ha fallecido a los 64 años en Forli (Italia) después de una larga enfermedad que le ha tenido luchando más de un año y medio. «Te extrañaré, Fabri. Todos los días. Gracias por enseñarme tanto y hacerme mejor persona y atleta. Toda mi carrera contigo ha sido la mayor suerte que he podido tener. Descansa en paz, hermano», escribió el asturiano en sus redes sociales para despedirse del italiano.

Fabri, como así le llamada Fernando, acompañó al bicampeón del mundo desde su primer año en Minardi, allá por el año 2001. Desde entonces, siempre estuvo a su lado, en cada cambio de escudería. No solo era su preparador, compartían una gran amistad. Muchas fueron las veces que se les veía juntos. En 2025 cumplió en Zandvoort su último Gran Premio al pie del cañón, vestido de Aston Martin, tras una ligera recuperación que le permitió acompañar al asturiano en Holanda por última vez durante el fin de semana, a pie de pista.

Además de haber sido un gran profesional allá donde estuviera Alonso, el italiano ha trabajado a lo largo de su carrera profesional con deportistas de máximo nivel como Marco Pantani, Michael Schumacher, Paolo Bettini, Daniele Bennati, Andrea Dovizioso o Elia Viviani.

La noticia ha provocado una avalancha de mensajes de condolencias por parte de compañeros de equipo, figuras del automovilismo y aficionados, quienes han destacado el impacto de Borras en la evolución del cuidado físico de los pilotos de élite. «Nos entristece profundamente el fallecimiento de Fabrizio Borra, figura de confianza de Fernando durante muchos años. Acompañamos en el sentimiento a su familia, amigos y a todos los que lo conocieron», escribió el equipo de Aston Martin.

Al profundo pesar se sumó también el comentarista de Fórmula 1 Antonio Lobato: «Ha muerto Fabrizio Borra y la noticia me ha hecho mucho mucho daño. Lo mejor de los 20 años que llevo en la Fórmula 1 es haber podido conocer a personas como Fabri. Cariñoso, cercano, divertido, calmado, sensible, fiel, honesto. Hemos vivido tantas cosas juntos. Victorias, derrotas, tensiones, risas, partidos de baloncesto, pedaladas, partidas de cartas… Me quedo con tantos recuerdos buenos que, aunque el corazón está un poco hecho añicos, siempre que pienso en ti se me dibuja una sonrisa en la cara. Buen viaje Fabri».

Deja a su esposa Enia y sus hijos Luca, entrenador deportivo, y Daniele, también fisioterapeuta.