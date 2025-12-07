El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lando Norris besa el trofeo de ganador del GP de Brasil. Reuters

Norris, la culminación de un campeón que empezó sirviendo a Alonso

El piloto inglés, flamante nuevo rey del gran circo, ha completado la senda que le ha dictado McLaren desde que era un niño en karts

David Sánchez de Castro

Domingo, 7 de diciembre 2025, 15:31

Comenta

Lando Norris (Bristol, 1999) cerró en 2025 un camino que nació entre karts y fórmulas menores y que terminó por coronarle como campeón del mundo ... de Fórmula 1. Es, desde este domingo, el trigésimo quinto miembro del selecto club de reyes de la máxima competición del automovilismo, algo que se ha producido no sin mucho buscarlo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un nuevo fallecido activa las alertas por el problema de las personas sin techo en Gijón
  2. 2 Alice Campello, una invitada de lujo en la boda en Asturias de una conocida joyera
  3. 3

    El Ayuntamiento de Gijón comprará el suelo de Quirón en Cabueñes si el juzgado tumba su hospital
  4. 4 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  5. 5 Gijón blinda sus calles en Navidad por el nivel cuatro de alerta terrorista
  6. 6

    Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven
  7. 7

    El PP sería el partido más votado en Gijón en las elecciones autonómicas
  8. 8 Gelabert vuelve a rescatar al Sporting
  9. 9 «En Bali hemos bajado de revoluciones»
  10. 10 Fallece Marisa Santiago, cofundadora Grupo Lacera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Norris, la culminación de un campeón que empezó sirviendo a Alonso

Norris, la culminación de un campeón que empezó sirviendo a Alonso