El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Lando Norris dialoga con un mecánico de McLaren tras la carrera en Las Vegas. C. Herrera / EFE
Análisis

La peor pesadilla para McLaren es la mejor noticia para la F1

La doble sanción a Norris y Piastri da alas a una remontada de Verstappen que, pese a ser el mismo ganador que los últimos años, multiplica el interés por la resolución del título

David Sánchez de Castro

Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:13

Comenta

Muchos aficionados españoles decidieron que, por los horarios, no merecía la pena pegarse el madrugón -o trasnochar, según edades o gustos- para ver el Gran Premio de Las Vegas ... . Lo de ponerse delante del televisor a las cinco de la madrugada para ver una carrera en la que pasó lo justo más allá de la salida lo hicieron solo los más acérrimos que, sin embargo, vieron cómo todo lo que pasó después les hizo alegrarse de haberse mantenido despiertos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dolor e impotencia en el adiós al minero cangués Óscar Díaz, «una persona única que amaba vivir»
  2. 2 Detenido por agredir sexualmente a sus dos compañeras de piso en Gijón
  3. 3 Gripe aviar en Asturias: detectan un foco en el Parque Isabel la Católica de Gijón
  4. 4 Huesca 2-0 Sporting de Gijón | Al Sporting se le terminan las excusas
  5. 5

    «Mi ex se lleva a mi hijo cada fin de semana a casa del asesino de mi hermana»
  6. 6 Dos nuevos asaltos a casas de Cabueñes ponen en alerta a los vecinos de la zona rural de Gijón
  7. 7 Laciana despide de luto y negro a su último minero muerto
  8. 8

    Gijón intensifica la lucha contra las ratas
  9. 9

    Celina, la niña a la que un sanguinario le arrebató su vida
  10. 10 La Policía interroga al especialista que anestesió a la niña fallecida en Alzira

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La peor pesadilla para McLaren es la mejor noticia para la F1

La peor pesadilla para McLaren es la mejor noticia para la F1